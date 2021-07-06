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Московский листок

Раневской приписывают фразу: "Нашему народу уже столько всего обещали, а ему все мало!"

Опубликовано 06.07.2021 в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
Раневской приписывают фразу: "Нашему народу уже столько всего обещали, а ему все мало!"

Торговые сети не успевают привить всех

Ассоциация ритейлеров направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину и предупредила, что запись на вакцинацию растянулась до августа. В настоящее время в некоторых компаниях число привитых не превышает 17 процентов.

В числе основных препятствий для быстрой вакцинации называют

- отсутствие мобильных пунктов вакцинации,

- ограниченную пропускную способность постоянно действующих точек

- технические ограничения систем регистрации и сбора данных.

Количество доступных вакцин также заметно сокращается.

Торговцы просят продлить предписанный срок до 15 августа.

Итак, сроки принудительной вакцинации, похоже, сдвигаются по объективным причинам.

Всего в Москве привито около 2,7 миллиона человек. Официально проживает 12,5 миллионов, неофициально – под 20.

Понятно, что к 15 августа, как просят торговцы, пора будет уже объявлять ревакцинацию, и значит – все по второму кругу…

Не пора ли честно признать, что всеобщая вакцинация – провалена?

И вместо орденов раздать ответственным обходные листки?..

 

ПФР сообщил о росте пенсии выше 20 000 рублей в 2024 году

«Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 руб. (183,4% к ПМП (прожиточный минимум пенсионера)), в 2023 г. — 19 399 руб. (176,9% к ПМП), в 2024 г. — 20 388 руб. (173,7% к ПМП)», — говорится в документе.

Интересно, а через 3 года в отношении к доллару 20 тысяч не будет тем же, что сегодня 16-ть?

У нас, конечно, собственная гордость, но продуктовую корзину лучше считать в твердой валюте. А что?

Раневской приписывают фразу: «Нашему народу уже столько всего обещали, а ему все мало!»

 

Экономика России перестанет расти в 2021 году

Стимулирующие меры будут свернуты, цены вырастут, а спрос сократится, считает Аналити́ческое креди́тное ре́йтинговое аге́нтство (АКРА) — первое российское рейтинговое агентство, аккредитованное при ЦБ РФ.

АКРА ожидает рост ВВП России в 2021 г. на 3,4–3,7% (в базовом сценарии – на 3,5%), что означает завершение восстановительного роста экономики из-за спада в пандемию уже в этом году.

Затем рост будет постепенно замедляться до 3% в 2022 г. и 2% в 2024–2025 гг. Это ниже среднемировых темпов, но примерно на уровне темпов экономик США и ЕС: чуть ниже в восстановительный период (США в 2021 г. – 4,9%, ЕС – 5%), затем на одном уровне и чуть выше с 2024 г.

Только базовые точки, откуда расти и куда дорастать у нас с США и ЕС разные. Когда у тебя базовая пенсия 200 долларов, меряться пипками с США как-то неприлично…



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ката Клизь мов написал 06.07.2021 10:40
Это ж тот самый народ, который антисемит, и чернож. народу этому мешают, эстонцы, грызуны, украинцы, да все вокруг виноваты и всегда.
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