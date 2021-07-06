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Московский листок

На Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26

Опубликовано 06.07.2021 в разделе комментариев 0

авария самолет
На Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26

Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании-эксплуатанте воздушного судна, устанавливается круг допрашиваемых лиц, в том числе свидетелей случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

А что случилось? Это ведь еще не известно, пока лишь связь пропала. Даже место происшествия не определено еще, да и само происшествие – бог его знает пока…

А уже – уголовное дело. Хорошая помощь спасателям. Отлично работают органы.

Остальные, видимо, работают несколько хуже…

 



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