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Московский листок

Андрей Пионтковский: О тайной закупке 400 тысяч доз препарата Pfizer

Опубликовано 06.07.2021 в разделе комментариев 2

медицина бюрократия лекарства коронавирус

Политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV заявил о полной дискредитации русской вакцины. 

Он считает, что в России не налажено её производство и что она неэффективна в случае с индийским штаммом.  

Пионтовский заявил, что потрясёт всю Россию информация о тайной закупке 400 тысяч доз препарата Pfizer. Они пойдут якобы для вакцинации чиновников. 

"Этим они определили масштаб правящей верхушки. 400 тысяч - по две дозы. 200 тысяч верхушки, правящего класса, начиная с того же Путина», - отметил аналитик.

***

То, что серийное производство вакцин в России будет отставать от потребности из-за разрушения производственной базы в фарминдустрии, я говорю и пишу уже второй год. Сегодня это уже общее место.

Но Пионтковский приводит сведения, что сегодня произволдство вакцин диверсифицировано между какими-то мелкими фирмами, связанными с ближайшими родственниками высших чиновников. Соответственно, качество этих вакцин вызывает большие сомнения.

Тут не могу сказать ничего - независимой экспертизы в данном вопросе в России не было, и навряд ли будет в ближайшее время. Это и навряд ли возможно. Поэтому придется верить или не верить оценкам Пионтковского.

Я Андрея Андреевича знаю лично, и знаю - он может ошибаться, но никогда не врет.

Что до "секретных" закупок вакцины Pfizer, которая в России не сертифицирована по политическим соображениям, нужно требовать официального ответа от властей. Если это хотя бы отчасти правда, то удар по репутации режима колоссальный.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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А для того,
Чтобы скрыть разваленную написал 06.07.2021 12:11
Фарминдустрию РФ по всем интернетам спустили с цепи сумасшедших троллей и ботов антиваксеров! Неужели Шукшина и всякие медработники при ней не получают за свою пропаганду деньги?! Смешно, никогда не поверю. Или социолог Рощин из жж "сапожник". А на что же он живет!? Ну и всякие другие т.п. Погуглите официальных сведений о производственных мощностях и об экспортных обязательствах рф достаточно.
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Как и у тебя Анатолий у властей такой же рейтинг
Крокодил06.07.21 написал 06.07.2021 11:49
10-15%, у тебя предполагаю, немного выше 15-20%, но думаю, еще поиграешь в медика он и сравняется.
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