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Московский листок

Обзор новостей: В РПЦ заявили о греховности отказа от вакцинации

Опубликовано 06.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым

1 Спикер Госдумы призвал сохранять Путина у власти как можно дольше

2 В РПЦ заявили о греховности отказа от вакцинации от COVID-19

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 «Левада-центр»: 54% россиян не готовы вакцинироваться от коронавируса

4 Торговые сети не успевают привить всех

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 ПФР сообщил о росте пенсии выше 20 000 рублей в 2024 году

Раневской приписывают фразу: «Нашему народу уже столько всего обещали, а ему все мало!»

6 Экономика России перестанет расти в 2021 году

7 Очередь тонуть дошла до Сочи

8 На Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26

https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Более тысячи афганских военных, отступивших после боев с талибами, перешли на территорию Таджикистана,

сообщил Госкомитет нацбезопасности.

https://forum-msk.org/material/news/1...

10 Готовится оборудование для собак-парашютистов

 



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