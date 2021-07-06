Обзор новостей: В РПЦ заявили о греховности отказа от вакцинации

Обзор новостей с Анатолием Барановым
1 Спикер Госдумы призвал сохранять Путина у власти как можно дольше
2 В РПЦ заявили о греховности отказа от вакцинации от COVID-19
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 «Левада-центр»: 54% россиян не готовы вакцинироваться от коронавируса
4 Торговые сети не успевают привить всех
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 ПФР сообщил о росте пенсии выше 20 000 рублей в 2024 году
Раневской приписывают фразу: «Нашему народу уже столько всего обещали, а ему все мало!»
6 Экономика России перестанет расти в 2021 году
7 Очередь тонуть дошла до Сочи
8 На Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Более тысячи афганских военных, отступивших после боев с талибами, перешли на территорию Таджикистана,
сообщил Госкомитет нацбезопасности.
https://forum-msk.org/material/news/1...
10 Готовится оборудование для собак-парашютистов
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