Смерть бьет рекорды

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло до 737 против 654 днем ранее, это максимум за пандемию. Всего от инфекции умерли 139 316 пациентов, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Тут даже не абсолютная цифра важна, в масштабах огромной страны она не такая огромная, а то, что уже много дней подряд эта страшная цифра растет! И никакие Герои России Проценки ничего с этим поделать не могут и не смогут. Умирают старые и молодые, простые граждане и звезды - все равны...

Пятые сутки рекордной смертности. Кто ответит?

При этом во многих странах уже завершили карантинные мероприятия и вернулись к нормальной жизни. А у нас - всплеск заболеваемости и смертности.

Почему?

Да очень простой есть ответ, хотя даже очень простые ответы у нас мало кто способен понимать. Вот про микрочипы в вакцине - это да! это у нас любят. ДБ

Хотя почти полтора года назад в статье, а потом в эфире НТВ я прогнозировал: самой уязвимой старной для пандемиии будут США. Это было, когда умерших еще считали десятками, а заболевших сотнями. Но вскорости так и вышло - США вышли на первое место в мире и до сих пор его, кажется, удерживают.

Этот прогноз заметили, кто-то даже включил его в свои работы, но отнеслись к нему как к удачному интуитивному решению. Хотя я ведь тогда еще объяснял, на чем строится мой вывод о большой уязвимости США перед инфекционными заболеваниями.

Все дело в системе здравоохранения. Вернее, в ее отсутствии. В США нет единой системы здравоохранения, в каждом штате она своя, а федеральное правительство не иметт даже минздрава. И ничего! Огромное финансирование покрывает недостатки организации, особенно когда дело касается высокотехнологичных отраслей медицины, где велики затраты, и велики доходы.

А от инфекций - какой доход? Да, считай, никакого. Чисто бюджетное финансирование. И к тому же еще "ненужные" в современном обществе карантинные барьеры. У нас свобода границ и перемещений! У нас свобода коммуникаций! Ну и, разумеется, свобода для распространения инфекционных заболеваний.

В общем, самое богатое здравоохранение мира оказалось бессильно перед инфекцией.

В это время у нас торжествовали - наши растянутые коммуникации и невысокий уровень транспортных услуг сильно замедлил распространение инфекции. Замедлил, но не прекратил.

До определенной периода наша система здравоохранения действительно была системой. Она была построена великим Семашко, когда еще умирали от голода, а нищета была нормой. Эта была система для очень бедной страны, нуждающейся в развитии. И она работала!

Если бы не работа инфекционистов, не карантинные меры, уже ГУЛАГ показал бы такую смертность, что его пришлось бы закрыть. Но в системе ГУЛАГа не было повального мора от инфекционных болезней! Тем более, не было его на стройках народного хозяйства, хотя концентрация людей была очень большой, а условия проживания более, чем скученными, питание было общественным и скудным, а досуг - коллективным.

От того героического периода нам досталась система здравоохранения, может быть, выросшая на костях, но лучшая в мире. И вот ее у нас и стали реформировать. В первую очередь ликвидировав малодоходные отрасли - а что может быть малодоходней, чем инфекционное отделение?

И вот к началу пандемии в Москве осталось в строю всего около 250 врачей-инфекционистов! И только половина инфекционных коек.

Про санэпиднадзор вообще молчу - он выродился и вовсе черт знает во что. В филиал ростовского цирка, усилиями Онищенко и иже с ним.

А по какому образцу реформировалось наше здравоохранение? Ясное дело - по американскому! Страховая медицина, мать ее... При том, что Россия отнюдь не лопается от денег, как США. То есть строили американскую систему заведомо второго сорта!

И на финал, уже в период пандемии, фактически централизованные карантинные функции передали в регионы! В каждой области свой "оперативный штаб", где заседают свои раковы, а Минздрав РФ несет разве что консультативную нагрузку.

Ну и понятно, вместо специализированных больниц с мальцеровскими боксами и квалифицированным персоналом - огромные "ковидарии" без внутреннего разграничения, где инфекция гуляет свободно, и где руководят процессом реаниматологи, хирурги, гастроэнтерологи... но не инфекционисты.

Скорая помощь, которая не справляется - вывели больницы на окраины и за город, а как довезти тяжелого больного живым 40 километров по пробкам?

Поликлиники, которые не могут обеспечить адекватного наблюдения и лечения. Лаборатории, перегруженные до предела. Дефицит вакцин из-за уничтоженной фармацевтической промышленности. Прививочные пункты в супермаркетах...

Такое чувство, что врачи-вредители ожили и взяли власть.

Извините, но на таком фоне смертность падать не будет, не с чего. Пока все, кому на роду написано, не умрут... Средневековье.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск