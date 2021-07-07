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Московский листок

Комсомол против коммунистической партии

Опубликовано 07.07.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Комсомол против коммунистической партии

Сообщает Раша-тудей: «У входа в центральный офис ЦК КПРФ в Малом Сухаревском переулке в центре Москвы проходит акция Союза коммунистической молодёжи», сообщает Раша-тудей.

Активисты собрались в форме санитаров и медсестёр с носилками. Они пришли забрать «пациента Геннадия Зюганова, чтобы вынести его наконец из партии».

Кроме того, сообщается, что «санитары с медсёстрами» пристегнули себя наручниками к забору офиса ЦК КПРФ.

Как отмечается, среди их требований — «очистить партию от немощных людей». Также они говорят о необходимости дать дорогу молодым, а партии «шанс на исцеление».

Как отметил в разговоре с RT секретарь по идеологии Союза коммунистической молодёжи Дмитрий Чёрный, генеральная линия акции — «общее разочарование прогрессивно мыслящей левой молодёжи в партии под названием «КПРФ».

***

Меня попросили осветить вопрос товарищи из СКМ: дело в том, что 46-летний Черный не только не секретарь СКМ, но даже не член этой организации. И реальные члены СКМ в акции не участвовали.

Тем более Черный не член КПРФ, так что требование «уступить ему место» выглядит странным, как в анекдоте про еврея, который просил у бога выиграть в лотерею: ты лотерейный билет купи хоть раз…

В принципе, претензии левой общественности к КПРФ известны и обоснованы.

Путь нынешних коммунистов - кормушка бюджетная

Но почему надо к ним обращаться за 2 месяца до выборов и таким экзотическим образом?

Тем более, что об акции оперативно написала только Раша-тудей – то еще «левое» СМИ. Видимо, на «Комсомольскую правду» или «Московский комсомолец» у организаторов акции не хватило денег, а проект Маргариты Симоньян, я так полагаю, взял бесплатно. Они такое берут.

Маргарита, вы случайно не комсомолка?

Меня спрашивают, почему год назад я уволил Черного с ФОРУМа.мск? Да вот потому…

Кстати, в центральном списке КПРФ стоит Юрий Афонин, в прошлом лидер СКМ, так он на 2 года моложе Черного. Сергей Шаргунов и вовсе на 5 лет моложе… Каким еще молодым давать дорогу?

И куда они, собственно, по этой дороге собираются? За гонораром в Администрацию президента?



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