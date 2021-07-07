Ступин против Володина

Депутат МосгорДумы от КПРФ Евгений Ступин в интервью каналу Социал Za прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что "нужно сделать все, чтобы Путин оставался у власти "как можно дольше"".

Депутат Ступин дал жесткую оценку словам Володина, нелепо пытающегося "преклоняться" перед Путиным, чтобы, как считает депутат, иметь возможность дольше оставаться на "политическом олимпе".

С другой стороны, депутат Ступин считает, что чем дольше человек остается у власти, тем "страшнее" выглядит будущее страны, т. к. в случае кончины президента переход власти к другому человеку может вызвать бурные потрясения в стране.

Также Евгений Ступин поделился своим мнением о готовности власти к выборам, о фигурах "локомотивов" выборного процесса Единой России, о внесудебной блокировке сайтов, и предстоящем суде Юрия Дудя.