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Московский листок

Россия тонет и зарастает борщевиком

Опубликовано 07.07.2021 в разделе комментариев 0

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Россия тонет и зарастает борщевиком

Режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения ввели в шести муниципалитетах Краснодарского края

Режим ЧС объявлен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в Сочи, Геленджике и Горячем Ключе. По информации регионального управления МЧС, из-за сильных дождей в регионе подтоплены более 750 жилых домов, свыше 500 приусадебных участков, а также социальные объекты, гостиницы и санатории.

Экстренны службы сообщили, что 136 человек эвакуировали из-за проникновения воды в дома, еще 44 человека сняли с крыш домов.

Во время ливня в Сочи один человек погиб, еще несколько получили травмы. Еще двое человек погибли в Анапе, пытаясь спасти тонущего ребенка.

Сочинская епархия пока отказывается проводить молебен о спасении города от наводнений, назвав ситуацию «не критической»: «Если мы будем на каждый дождь молиться – это будет очень смешно. Но мы учтем, конечно», - сказали в епархии.

Ну а без молебна никак…

 

Привлечь осуждённых к борьбе с борщевиком

попросила администрация посёлка имени Тельмана в Ленинградской области.

Они будут косить его там, где растение по санитарным показаниям нельзя уничтожать химикатами, сообщает телеканал 47 УФСИН разрешила отправить на работы по благоустройству осуждённых за нетяжкие преступления — в основном, водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде.

Осуждённые к обязательным работам косят борщевик с 8 до 11 утра — работать дольше слишком жарко и опасно для здоровья.

В 2020 году в Тельмановском сельском поселении прошла акция «Не заплатил алименты — скоси борщевик». Злостных неплательщиков алиментов отправили косить вредное растение по берегам реки Ижоры.

Может, к борьбе с наводнением заключенных привлечь? Или хотя бы к молебну о прекращении бедствия? Все равно сидят, так пусть молятся хотя бы…



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