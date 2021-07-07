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Московский листок

Новое дело для Белых. Да дайте ему, наконец, пожизненное!

Опубликовано 07.07.2021 в разделе комментариев 0

фашизм тюрьма резник
Новое дело для Белых. Да дайте ему, наконец, пожизненное!

На этот раз о превышении полномочий, передает СК.

В начале июня Никита Белых был этапирован в Киров для допросов в качестве свидетеля о делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ясно, что он не превысил полномочия заключенного, а речь идет о прежних временах.

Вообще в России все шире стала развиваться практика добавления сроков уже осужденным людям, особенно если их дела носят политический оттенок.

Человек сидит, сидит, время идет, он уже готовится на выход – и тут вдруг выясняются какие-то новые обстоятельства. И человеку добавляют срок.

В принципе, так можно держать человека в заключении всю жизнь, даже если первое дело было и совсем пустяковым.

Напомню дело ростовского журналиста Сергея Резника, которому дали полтора года за якобы купленный за полторы тысячи техосмотр. И вот он отсидел уже почти срок от звонка до звонка, и там же на зоне ему добавляют еще полтора – что-то он не то сказал, пока был на свободе… Естественно, возможностей защищаться у заключенного поменьше, чем у свободного человека. И еще полтора года от звонка до звонка. И только большой скандал уберег его от третьего срока…

А тут целый губернатор, и дело совсем не пустяковое.

Да дайте ему сразу пожизненное. А что? Пусть сидит. А когда надоест – Путин ему амнистию выпишет.

У меня сомнений нет, что именно Путин. Даже через десять лет. И через двадцать…

А.Б.



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