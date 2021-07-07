Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мурашко ответил Пионтковскому: допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России

Опубликовано 07.07.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Мурашко ответил Пионтковскому: допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России

Несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время визита в Баку, передает ТАСС.

Может быть, это и есть официальный ответ на информацию Пионтковского о закупке Пфайзера?

***

Политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV заявил о полной дискредитации русской вакцины.

Он считает, что в России не налажено её производство и что она неэффективна в случае с индийским штаммом. 

Пионтовский заявил, что потрясёт всю Россию информация о тайной закупке 400 тысяч доз препарата Pfizer. Они пойдут якобы для вакцинации чиновников.

Я не знаю, правда ли это, но информация прозвучала, и достаточно широко.

***

Pfizer в России не сертифицирован. Ну как в дипломатии – вы выслали двух наших дипломатов, мы симметрично вышлем двух ваших. Ни за что. А почему. Вы не сертифицируете наш «Спутник»? А мы ваш Pfizer.

И я не вижу никакой реакции властей. Ни гневных опровержений на Раша-тудей, ни заявления Пескова или хотя бы Захаровой…

И у меня закрадываются обоснованные подозрения…

Но пока американская компания Pfizer все еще рассматривает вопрос о возможности обращения за регистрацией своей вакцины в России, сообщил менеджер компании по внешним коммуникациям в РФ и Белоруссии Александр Чепинога.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто виноват в росте цен?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: В РПЦ заявили о греховности отказа от вакцинации
Обзор новостей: В РПЦ заявили о греховности отказа...
06.07.2021
Ступин против Володина
Ступин против Володина
07.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Мурашко ответил Пионтковскому: допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России (0)
Новое дело для Белых. Да дайте ему, наконец, пожизненное! (0)
Россия тонет и зарастает борщевиком (0)
Ступин против Володина (0)
Комсомол против коммунистической партии (0)
Даже имя Родины - размытое пятно (1)
Смерть бьет рекорды (12)
Обзор новостей: В РПЦ заявили о греховности отказа от вакцинации (0)
Андрей Пионтковский: О тайной закупке 400 тысяч доз препарата Pfizer (29)
На Камчатке возбудили уголовное дело после потери связи с самолетом Ан-26 (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Черный или красный?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Ответный удар Лукашенко: Почему Батька решил выпалить по Литве залпом беженцев из арабских стран
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Мой комментарий к записи Наивысшее качество биосферы от evgeniirudnyi
Дарья Митина Дарья Митина: Война Раи Синицыной
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Пока все, кому на роду написано, не умрут...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss