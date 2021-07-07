Мурашко ответил Пионтковскому: допустил продажу иностранных вакцин от COVID в России

Несколько иностранных производителей подали заявки на регистрацию своих вакцин от коронавируса в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время визита в Баку, передает ТАСС.

Может быть, это и есть официальный ответ на информацию Пионтковского о закупке Пфайзера?

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Политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV заявил о полной дискредитации русской вакцины.

Он считает, что в России не налажено её производство и что она неэффективна в случае с индийским штаммом.

Пионтовский заявил, что потрясёт всю Россию информация о тайной закупке 400 тысяч доз препарата Pfizer. Они пойдут якобы для вакцинации чиновников.

Я не знаю, правда ли это, но информация прозвучала, и достаточно широко.

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Pfizer в России не сертифицирован. Ну как в дипломатии – вы выслали двух наших дипломатов, мы симметрично вышлем двух ваших. Ни за что. А почему. Вы не сертифицируете наш «Спутник»? А мы ваш Pfizer.

И я не вижу никакой реакции властей. Ни гневных опровержений на Раша-тудей, ни заявления Пескова или хотя бы Захаровой…

И у меня закрадываются обоснованные подозрения…

Но пока американская компания Pfizer все еще рассматривает вопрос о возможности обращения за регистрацией своей вакцины в России, сообщил менеджер компании по внешним коммуникациям в РФ и Белоруссии Александр Чепинога.

А.Б.