Другая Америка кино москва митина О том, что обездоленные существуют не только в странах третьего мира, напоминает нам Карлос Альфонсо Корраль - не имеющий кинообразования, но много лет работавший ассистентом у Роберто Минервини, певца социальных низов Америки, чьи бьющие наотмашь документальные зарисовки выглядят настоящим приговором североамериканской системе сегрегации и обречённости. Поразительно талантливый дебют Корраля «Грязные птахи» - мощная заявка на достойное место в большом кино.



В объективе - окраины техасского Эль-Пасо, миллионника на самой границе с Мексикой. Фильм снят как серия острохарактерных портретов обитателей местной помойки, на чёрно-белую плёнку - герои сами по себе настолько яркие, что никакие цвета не нужны. Бездомные философического склада всех цветов и рас, интернациональный и мультикультурный бомжатник, все пьющие и ширяющиеся, но различия в социальном происхождении налицо - есть конченные уголовники, есть БИЧи - бывшие интеллигентные люди, каждое утро клянущиеся: «Я ночую здесь в последний раз, всё, начал новую жизнь!» и символически сжигающие старые кроссовки. Есть своя внутренняя сегрегация, свои отверженные (гетто в гетто), своя «аристократия». Спайсовые селятся отдельно, героиновые отдельно. Социальной помощи никто не получает - в Эль-Пасо социальные программы не рассчитаны на наркопотребителей, а наркопотребители в этом квартале практически все.



Корраль - живущий в США этнический мексиканец, снимал практически без денег, долго и мучительно, таскаясь через границу туда-сюда, воспринимаемый как гринго в Мексике и как латинос в Штатах. Для того, чтобы войти в доверие к своим героям, Корралю нужно было практически поселиться у них - только став в этой среде своим, можно услышать монологи о самом сокровенном. Путь попадания на обочину жизни у каждого свой, и это предмет отдельного социологического исследования, и в каждом рассказе - выразительные штрихи к коллективному портрету сегодняшней Америки. Кто-то отдал 20 тысяч долларов на лечение - всё, что было, - потому что «никакого Медикейда мне не положено, а вырезать опухоль стоит дороже, чем весь я сам». Лысый латинос в татуировках рассказывает о своих детях, которых после отсидки так и не увидел - его сын повесился в день своего 19-летия. Трогательно-влюблённая чернокожая пара героиновых наркоманов ждёт ребёнка и грезит о собственном ресторане негритянской кухни. Шестнадцатилетняя девушка, выглядящая на все шестьдесят, нашла утешение в религии и бесцельно бродит по улицам, читая псалмы. Опухший алкаш вполне англосаксонского облика в куртке с надписью God bless America через невидимого в кадре режиссёра передаёт привет высшему руководству страны: «Передайте Трампу, пусть катится нах…й! Мы его не выбирали, это выборщики намухлевали, он не наш Президент!» Другой белокожий обитатель свалки смачно рассказывает о своей службе на американском авианосце во время иранского кризиса - кто-то ему верит, кто-то нет, такой монолог в таких декорациях и впрямь выглядит чисто фантастическим. Характерная деталь: ни у одного из героев нет телефона, даже самого примитивного - этим объясняется время, затраченное на съёмку - о встречах приходилось договариваться, и в семи случаях из десяти персонаж на съёмку не приходил, поскольку часов у них тоже нет. Пока кто-то не упомянул Трампа, зрителю вообще впору засомневаться, а не хроника ли это 50-х – 60-х годов.



Абсолютная беспросветность и остановившееся время - ещё одна талантливая работа в копилку снимающих «другую Америку». Корраль последовательно развенчивает все традиционные способы ухода от реальности - христианство, сеансы групповой терапии, алкоголь и наркотики, - ни один из них не даёт ни спасения, ни забвения.



На первый взгляд, в беспорядочном брожении оператора с камерой по улицам (Нини Бланко «набродил» на целый приз ДОКера за лучшую операторскую работу) нет никакой внутренней логики, кинополотно разворачивается как гигантская импровизация, графичная и яркая, но к концу фильма складывается чёткая система образов, а главное - и это мало кому из режиссёров удаётся, но Корралю удалось - зритель, обычно наблюдающий за подобным паноптикумом брезгливо-отстранённо, ловит себя на том, что каждый алканавт на экране за час экранного времени стал ему родным, каждый персонаж - личность, за каждым стоит интересная зрителю биография. Талант режиссёра в том, что он не энтомолог, наблюдающий за копошащимися насекомыми, а человек, сопереживающий равным себе, изображающий других человеков с удивительной теплотой и симпатией. В качестве саундтрека - не атональная какофония, а лирический Шопен, самый гуманистический из королей звука. Как это часто случается с документалистами, Корраль после съёмок не бросил своих героев и продолжает общаться. Кто-то из его персонажей не дожил до премьеры, беременная негритяночка села в тюрьму, а её муж, мечтавший о ресторане, как раз в очередной раз освободился, - жизнь продолжается.



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