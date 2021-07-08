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Московский листок

На спутнике Сатурна нашли признаки жизни

Опубликовано 08.07.2021 в разделе комментариев 0

космос жизнь

Астрономы Университета Аризоны (США) и Университета Paris Sciences et Lettres (Франция) обнаружили загадочный источник метана, который, вероятно, скрывается в океане под ледяной корой Энцелада, спутника Сатурна. Этим источником могут быть живые организмы. Об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy. 

Космический аппарат Cassini, пролетая сквозь гигантский водяной шлейф, который извергается с поверхности спутника, обнаружил относительно высокую концентрацию определенных молекул, соответствующих гидротермальной активности на дне океанов Земли, в частности, дигидрогена, метана и углекислого газа. При этом концентрация метана оказалась неожиданно высокой, что может быть признаком деятельности живых организмов. 

Ученые построили математические модели для расчета вероятности различных процессов, включая биологический метаногенез, которые могли бы объяснить аномалию в данных Cassini. Оказалось, что наблюдаемая картина согласуется либо с деятельностью живых организмов, либо с химическими процессами, которые не происходят на Земле.

***

Есть ли жизнь на Марсе Энцеладе, нет ли... Я могу только сказать, что на земле, похоже, разумной жизни нет. Всяких рачков-хомячков навалом, но разума нет.

Чем разумная жизнь отличается от неразумной? Разумная жизнь осознает себя, а неразумная - нет! Собачки и кошечки могут совершать вполне разумные поступки, у них есть элементарная рассудочная деятельность, но разума - нет, потому что разум - это способность выделять себя из окружающего мира, осознавать себя, задавать себе вопрос: кто я? Откуда я пришел и куда уйду?

Задают себе такой вопрос кошечки? Нет, не задают.

Задают себе такой вопрос люди? Тоже, как правило, нет...

И где тут разумная жизнь?

Если самостоятельная жизнь есть на Энцеладе или любом другом небесном теле в Солнечной системе, это коренным образом переворачиват нашу картину мироздания.

Но тетенка, спешащая за кефиром к завтраку, этим разве обеспокоится? У нее есть куда более важное дело, чем наблюдать за звездами - она купит кефиру и напечет мужу оладушков.

Люди готовятся к выборам, ходят в церковь, торгуют на бирже. А зачем все это, если на Энцеладе есть жизнь?

Об этом никто не задумывается... 

А.Б.



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