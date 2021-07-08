Депутат Ступин о росте цен: Цены скаканут после выборов, нет сомнений...

Депутат МосгорДумы от партии КПРФ Евгений Ступин в интервью каналу Социал Za прокомментировал ситуацию с ростом цен.

В частности депутат заявил, что рост цен после выборов, т. е. в сентябре, будет в несколько раз, на некоторые продукты и товары, и сомневаться в этом нет причин: "Цены скаканут после выборов, нет сомнений..."

Также Евгений Ступин считает, что Путин не до конца осведомлен об этой ситуации в стране.

Депутат Ступин также прокомментировал ситуацию связанную с поддержкой малого и среднего бизнеса, экономике и рейтинге Путина.