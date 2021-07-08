В июне годовая инфляция в России стала рекордной за 5 лет.

В июне годовая инфляция в России составила 6,5%, что стало рекордом за пять лет.

В июне рост потребительских цен в России в годовом выражении достиг максимума с августа 2016 года и составил 6,5%, следует из данных Росстата.

Цены на продовольственные товары за первый месяц лета выросли в годовом выражении на 7,9%. Непродовольственные товары подорожали на 7,04%, а услуги — на 3,95%.

Таким образом, инфляция в России продолжила ускоряться. В мае она впервые с октября 2016 г. превысила уровень в 6%, а продовольственные, непродовольственные товары и услуги выросли в цене на 7,4%, 6,68% и 3,29% соответственно.

За 2021 г. инфляция выросла на 4,19%, а по сравнению с маем — на 0,69%. Сильнее всего за месяц повысились цены в Тверской области и Севастополе — на 1,3% и 1,2% соответственно «в связи с удорожанием продуктов питания на 2,5% и 1,9%», отметили в Росстате. В Москве цены увеличились на 0,7%, а в Санкт-Петербурге — на 0,9%.

В целом стоимость продуктов питания в июне по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилась на 8,67%, алкоголя — на 2,24%. В сопоставлении с маем цены выросли на 0,71% и 0,12% соответственно. В течение текущего года продукты подорожали на 6,04%, а алкоголь — на 1,78%.

Отставание роста цен на алкоголь напоминает ельцинские времена, когда водка была самым дешевым и доступным товаром, что, по моему мнению, позволило успокоить массовое недовольство граждан – бухие не протестуют.

Тогда же прекратилась шедшая полвека до того акселерация – рост средних антропометрических показателей от поколения к поколению. Впервые подросшие дети стали в среднем мельче своих родителей. А военкомы забили тревогу – многие призывники не могли быть призваны в армию по своим физическим данным.

Видимо, времена возвращаются…

А.Б.