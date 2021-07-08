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Московский листок

Госдуметр дает огромную фору "Единой России"

Опубликовано 08.07.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Госдуметр дает огромную фору "Единой России"

«Итак, наш социологический проект продолжается, хотя и со скрипом, - пишет автор и главный исполнитель проекта Петр Милосердов. - На днях прозвонили 199-й округ, сейчас взялись за 201-й. Результаты на табличке.

Напомню, что проект реализуется исключительно на донаты. Нет донатов – не звоним. Одна собранная анкета стоит 40 рублей».

Что видим?

Больше половины потенциальных избирателей знает Петра Толстого, вице-спикера Госдумы и с недавних пор руководителя московской «Единой России».

Но что интересно, готовы проголосовать за него не 50%, а 84 процента опрошенных!

На втором месте Гуличева от КПРФ – за нее готов проголосовать каждый третий из тех, кто вообще о ней слышал – таких чуть больше 4 процентов.

За Кульнева от эсеров проголосует лишь каждый восьмой из тех, кто его знает.

Примерно та же диспозиция у Шаха от ЛДПР.

«Яблоко» выставляет сразу двух кандидатов. Как так? Не знаю, но оба они выглядят бледно, хотя Николай Кавказский и обладает некоторой федеральной известностью.

Всего полтора процента знают про Самсона Шоладеми, что скверно говорит о кругозоре избирателя, но ничего не поделаешь. Шансов там немного. И вообще, если зарегистрируют как самовыдвиженца.

Такова картинка в начале кампании. Что-то не очень, если учесть, что по другим округам ситуация ненамного лучше…



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