Второго Афгана не будет. А вот Таджикистан - очень даже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан:
"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", — сказал глава МИД, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
В то же время Лавров отметил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана.
А мне вот интересно, чем руководствовались в Кремле, выводя российских пограничников с афганской границы в Таджикистане? Надеялись на НАТО, которое сейчас выходит оттуда? Хотели принять участие в глобальном наркотрафике, которому препятствовали бывшие войска КГБ СССР?
Душанбе с просьбами о выводе не обращался, наоборот, был против. А кто был за? Огласите, пожалуйста, весь список.
А.Б.
|
|
Dimasiembam написал 08.07.2021 11:54
Очень важная подборка информации!
Шефу Начальнику Акционеру Руководителю Партнеру Боссу Собственнику фирмы !
Исчерпывающая информация о полицейских и налоговых проверках, законное препятствование отжимам наездам рейдерам и прочим неформатам.
* Защита интересов предпринимателя при проведении проверки силовыми структурами.
* Отстаивание интересов предприятия от необоснованых наездов контролирующих организаций и прочих лиц.
* Защита интересов предприятия по ходу проведении налоговой проверки.
Детали по запросу
Подробности по вашему запросу на сайте
https://bit.ly/3h7VKf5
книга + СД = Подарочное издание
С уважением, Dima
стоик7910 написал 08.07.2021 11:46
и заниматься любимым делом - подставлять анус?
Антонио Грамши написал 08.07.2021 11:46