Второго Афгана не будет. А вот Таджикистан - очень даже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан:

"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", — сказал глава МИД, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

В то же время Лавров отметил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана.

А мне вот интересно, чем руководствовались в Кремле, выводя российских пограничников с афганской границы в Таджикистане? Надеялись на НАТО, которое сейчас выходит оттуда? Хотели принять участие в глобальном наркотрафике, которому препятствовали бывшие войска КГБ СССР?

Душанбе с просьбами о выводе не обращался, наоборот, был против. А кто был за? Огласите, пожалуйста, весь список.

А.Б.