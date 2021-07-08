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Московский листок

Второго Афгана не будет. А вот Таджикистан - очень даже

Опубликовано 08.07.2021 в разделе комментариев 3

афганистан таджикистан
Второго Афгана не будет. А вот Таджикистан - очень даже

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан:

"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", — сказал глава МИД, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

В то же время Лавров отметил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана.

А мне вот интересно, чем руководствовались в Кремле, выводя российских пограничников с афганской границы в Таджикистане? Надеялись на НАТО, которое сейчас выходит оттуда? Хотели принять участие в глобальном наркотрафике, которому препятствовали бывшие войска КГБ СССР?

Душанбе с просьбами о выводе не обращался, наоборот, был против. А кто был за? Огласите, пожалуйста, весь список.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Dimasiembam
Dimasiembam написал 08.07.2021 11:54
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С уважением, Dima
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(без названия)
стоик7910 написал 08.07.2021 11:46
карлика Великого послать в Афган - он словесным поносом будет развлекать местных джигидов?
и заниматься любимым делом - подставлять анус?
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(без названия)
Антонио Грамши написал 08.07.2021 11:46
Путин это не Брежнев. Показухи не будет. Никаких бредней социалистических, чисто конкретно решаются вопросы, ракеты Калибр и нет государства террористов в Сирии. Аналогично в Афганистане, тупо мочить в сортире. И, заметьте, Северный поток 2, чтобы деньги на ракеты Калибр имелись. Сша покупают нефть у России, чтоб навальный сидел смирно и Путин будет править вечно, дай ему бог здоровья.
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