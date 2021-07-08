Богатые тоже моются в тазике

Житель апартаментов в самом современном небоскребе «Москва-Сити» Neva Towers пожаловался на то, что ему пришлось мыться в тазике из-за планового отключения горячей воды. А что?

По его словам, застройщик не предупредил его, что в премиум-отделке его апартаментов нет водонагревателя. Его установка также не предполагается. Москвич хотел помыться в фитнес-клубе, который находится в его доме, но обнаружил, что там тоже отключили горячую воду.

«И вот никак я не ожидал снова встретиться с тазиком в "премиальном" доме с "премиальной" отделкой на 50-м этаже» за 500 тысяч рублей квадратный метр!

Застройщик посоветовал жильцу найти строителей, которые смогут провести трубы и установить водонагреватель, однако для этого нужно будет разрушить отделку.

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Тут есть некое моралите. Нельзя быть богатым и успешным в стране и городе, где большинство населения, мягко говоря, небогато и не успешно.

Вот ты живешь в апартаментах, где 1 квадратный метр стоит столько, сколько составляет средняя зарплата за год в нашей стране. Метров у тебя там, наверно, не меньше 100. То есть даже за сто лет средний гражданин не накопит на такое жилье, даже если не будет ни естьб, ни пить и вкалывать целое столетие, от рождения до смерти.

А вот на тебе - воду отключили, как простому пенсионеру в Капотне где-нибудь. ТЭЦ-то общая, на весь район.

Это хорошо еще, что канализация обратным током не поперла...

Кто строил этот дом? Его строил гастарбайтер, нищий, который ни разу в жизни не видал такого жилья. А кто его обслуживает?

Ты в метро видишь в больш9инстве своем далеко не таких успешных... А, да, ты в метро брезгуешь? Ну так выехав с подземной парковки, которая стоит как квартира, ты на своем "Порше" утыкаешься в задний бампер разбитой "девятки", на которой выходец с гор на всю улицу слушает: "Ты моя, а я твоя, мы с тобой как ты и я". Вы рядом, отгородиться совсем не получится.

Даже за тазиком ты пойдешь не в супер-пупермегамолл, а в простой хозяйственный, где тетя Зоя продаст его тебе: "Слюшай, а наличными можно? С пяти тысяч у меня сдачи за неделю не набежит. Давай по телефону".

Ну ты понял?

А.Б.