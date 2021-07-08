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Московский листок

Обзор новостей: Доходы 10 богатейших депутатов превысили годовой бюджет 13 регионов России

Опубликовано 08.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

 

1 Доходы 10 богатейших депутатов превысили годовой бюджет 13 регионов России

 

2 Жители Башкирии подали коллективный иск в Верховный суд из-за ограничений для непривитых

 

3 Госдуметр дает огромную фору «Единой России»

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4 В июне годовая инфляция в России составила 6,5%, что стало рекордом за пять лет

 

5 Богатые тоже моются в тазике…

https://forum-msk.org/material/news/1...

 

6 Президенту Гаити не дали обнулиться

Президента Гаити Жовенеля Моиза погиб в результате нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Ему было 53 года.

 

7 Реформы не гарантируют Украине вступление в НАТО,

заявил специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай.

 

8 Второго Афгана не будет. А вот Таджикистан – очень даже

https://forum-msk.org/material/news/1...

 

9 Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро

Выход в финал для нашей сборной – это уже ненаучная фантастика. Скорее обнаружат жизнь на каком-нибудь спутнике Сатурна…

 

10 На спутнике Сатурна нашли признаки жизни

https://forum-msk.org/material/news/1...



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Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
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