Обзор новостей: Доходы 10 богатейших депутатов превысили годовой бюджет 13 регионов России Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Доходы 10 богатейших депутатов превысили годовой бюджет 13 регионов России 2 Жители Башкирии подали коллективный иск в Верховный суд из-за ограничений для непривитых 3 Госдуметр дает огромную фору «Единой России» https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В июне годовая инфляция в России составила 6,5%, что стало рекордом за пять лет 5 Богатые тоже моются в тазике… https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Президенту Гаити не дали обнулиться Президента Гаити Жовенеля Моиза погиб в результате нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Ему было 53 года. 7 Реформы не гарантируют Украине вступление в НАТО, заявил специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай. 8 Второго Афгана не будет. А вот Таджикистан – очень даже https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро Выход в финал для нашей сборной – это уже ненаучная фантастика. Скорее обнаружат жизнь на каком-нибудь спутнике Сатурна… 10 На спутнике Сатурна нашли признаки жизни https://forum-msk.org/material/news/1...



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