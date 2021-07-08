Обзор новостей: Доходы 10 богатейших депутатов превысили годовой бюджет 13 регионов России

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Доходы 10 богатейших депутатов превысили годовой бюджет 13 регионов России
2 Жители Башкирии подали коллективный иск в Верховный суд из-за ограничений для непривитых
3 Госдуметр дает огромную фору «Единой России»
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 В июне годовая инфляция в России составила 6,5%, что стало рекордом за пять лет
5 Богатые тоже моются в тазике…
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Президенту Гаити не дали обнулиться
Президента Гаити Жовенеля Моиза погиб в результате нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Ему было 53 года.
7 Реформы не гарантируют Украине вступление в НАТО,
заявил специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай.
8 Второго Афгана не будет. А вот Таджикистан – очень даже
https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Выход в финал для нашей сборной – это уже ненаучная фантастика. Скорее обнаружат жизнь на каком-нибудь спутнике Сатурна…
10 На спутнике Сатурна нашли признаки жизни
https://forum-msk.org/material/news/1...
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