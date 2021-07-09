Саратовский минздрав запретил секс вакцинированным

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что после вакцинации от COVID-19 не рекомендуется заниматься сексом, так как повышенные нагрузки после прививки могут нанести вред, передает РИА «Новости».

«Я думаю, и это в принципе всем известно, то, что секс — это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — сказал Грайфер.

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Очень интересные новости приходят. Интересно, а минздрав взял на контроль занятия сексом у вакцинированных?

Опять же, будет ли разрешен секс только по предъявлении специального QR-кода?

Это у вас иллюзия, граждане, что сексуальные отношения - сугубо ваше личное дело. Нет, не сугубо, не личное и вообще не ваше. Дело это государственное!

А.Б.