"Талибан" уже в Москве!

Делегация политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) прибыла в Москву на переговоры, сообщил «РИА Новости» официальный представитель политофиса движения, чье руководство находится в Катаре, Сухейль Шахин.
«Делегация прибыла сегодня утром в Москву. Визит продлится два дня»,— сказал господин Шахин.
Как рассказал представитель политофиса ТАСС, делегация состоит из четырех человек, ее возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.
Шахабуддин Делавар был включен в санкционный список Совета безопасности ООН 23 февраля 2001 года, поскольку, будучи заместителем председателя Высокого суда талибского режима, он подпадал под положения резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся актов и деятельности талибских властей.
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Интересно, проверяли ли у талибов вакцинацию и делали ли ПЦР-тест?
И вообще, не является ли встреча с официальными представителями запрещенного в России движения - уголовным преступлением, которое должно караться по всей строгости? Не говоря уже о самих талибах - должны быть арестованы и посажены в кутузку...
Так ведь нет - талитбов будут принимать, перивечать всячески, ублажать. Это тех самых, которые делали нашим солдатам секир-башка, кожу с живых сдирали и прочее.
Не знаю, как у Путина и Лаврова, а некоторым моим знакомым головы-таки отрезали. А теперь что, салям-алейкум?
Вы же сами, господа кремлевские, приняли эти законы, по которым с некоторыми людьми и организациями общаться нельзя, ни при каких обстоятельствах, иначе тюрьма.
А теперь, к примеру, за разговор с каким-нибудь Навальным, который по большому счету и мухи не обидел, будут о-очень большие неприятности. Да что там, даже упомянуть "Талибан" без приписки, что запрещен в РФ, нельзя. А с убийцами, у которых руки в крови по локоть - можно, и даже на официальном уровне.
Или их все же сразу по прилете арестуют, как положено по закону?
Что-то я сомневаюсь...
Как по-моему, то вернуть наши погранзаставы на Памир, и весь разговор - только через прицел.
Но и в этом сомневаюсь, обоснованно.
Анатолий Баранов
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