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Московский листок

"Талибан" уже в Москве!

Опубликовано 09.07.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
"Талибан" уже в Москве!

Делегация политического офиса движения «Талибан» (запрещено в РФ) прибыла в Москву на переговоры, сообщил «РИА Новости» официальный представитель политофиса движения, чье руководство находится в Катаре, Сухейль Шахин. 

«Делегация прибыла сегодня утром в Москву. Визит продлится два дня»,— сказал господин Шахин. 

Как рассказал представитель политофиса ТАСС, делегация состоит из четырех человек, ее возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.

Шахабуддин Делавар был включен в санкционный список Совета безопасности ООН 23 февраля 2001 года, поскольку, будучи заместителем председателя Высокого суда талибского режима, он подпадал под положения резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся актов и деятельности талибских властей.

***

Интересно, проверяли ли у талибов вакцинацию и делали ли ПЦР-тест?

И вообще, не является ли встреча с официальными представителями запрещенного в России движения - уголовным преступлением, которое должно караться по всей строгости? Не говоря уже о самих талибах - должны быть арестованы и посажены в кутузку...

Так ведь нет - талитбов будут принимать, перивечать всячески, ублажать. Это тех самых, которые делали нашим солдатам секир-башка, кожу с живых сдирали и прочее.

Не знаю, как у Путина и Лаврова, а некоторым моим знакомым головы-таки отрезали. А теперь что, салям-алейкум?

Вы же сами, господа кремлевские, приняли эти законы, по которым с некоторыми людьми и организациями общаться нельзя, ни при каких обстоятельствах, иначе тюрьма.

А теперь, к примеру, за разговор с каким-нибудь Навальным, который по большому счету и мухи не обидел, будут о-очень большие неприятности. Да что там, даже упомянуть "Талибан" без приписки, что запрещен в РФ, нельзя. А с убийцами, у которых руки в крови по локоть - можно, и даже на официальном уровне.

Или их все же сразу по прилете арестуют, как положено по закону?

Что-то я сомневаюсь...

Как по-моему, то вернуть наши погранзаставы на Памир, и весь разговор - только через прицел.

Но и в этом сомневаюсь, обоснованно.

Анатолий Баранов



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