Сдержанный оптимизм падающего в пропасть

Мэр Собянин обратился к москвичам с письмом, которое начинается словами: "Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности".

Это вообще как?

На прошлой неделе, 28 числа, в понедельник, пиковое значение смертности в Москве было 124. В конце недели - 111. А в четверг, 8-го, когда Собянин писал свою цедулу, умерло 109 человек. Это называется "ситуация постепенно стабилизируется"?

Ну да, умирают много, но стабильно.

Да и с числом заболевших - снижение на полторы тысячи, с 7,5 до 6 с небольшим, назвать вдохновляющим успехом трудно.

И вот на этом основан сдержанный оптимизм столичного начальства? Это, может быть, такой успех в борьбе?

"Ежедневно мы прививаем около 100 тыс. человек", - сообщает Собянин.

И сколько дней "мы прививаем" по сто тысяч? Один, два, три?

Потому что на 7 число доля вакцинированных в России составляла 12,5 процентов, Это 73-е место в мире! Для страны, котрая первой начала применять вакцину, достижение незавидное.

На 8 июля 2021 года в Москве привито:

3 200 000 чел. (25.29% от населения) - привито хотя бы одним компонентом вакцины

1 800 000 чел. (14.22% от населения) - полностью привито

По 100 тысяч человек в день как-то не получается. Получается, что активно прививать начали всего несколько дней назад.

И насколько хватит запала? Поставлена задача через месяц иметь привитой половину столичного населения.

Будет она выполнена? Сомневаюсь.

А.Б.