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Московский листок

Дарья Митина: Я не новичок ни в политике, ни в парламенте, ни в коммунистическом движении

Опубликовано 09.07.2021 в разделе комментариев 1

выборы митина
Дарья Митина: Я не новичок ни в политике, ни в парламенте, ни в коммунистическом движении

Друзья, товарищи!  И недруги и нетоварищи тоже :).  Как  уже  стало известно из компетентных источников,  ваша покорная слуга выдвинута кандидатом в депутаты  Государственной Думы 8-го созыва по 197-му  (Кунцевскому) округу города Москвы.  Это 8 районов:  Крылатское, Кунцево, Филёвский парк, Фили-Давыдково, Можайский, Дорогомилово,  Раменки и проспект Вернадского.

Поддерживают меня моя родная Объединенная Коммунистическая Партия, одним из руководителей которой я уже семь лет являюсь, и союзническая партия Коммунисты России, которая, как и в 2016, и в 2019 году, и сегодня  помогла нам с выдвижением, за что ей большая благодарность.

Коммунисты России, напоминаю, пятая по уровню поддержки и количеству голосов партия в России, полупарламентская, имеющая свои фракции в целом ряде региональных парламентов.  К сожалению, ОКП пока не добилась юридической регистрации и самостоятельно выдвигать кандидатов не может.  Вы сегодня видите весь этот предвыборный цырк с конями, когда люди бегают из партии в партию, предают, продаются, путают право и лево.   Как видите, я по партиям и спискам не бегаю.  Я коммунист, и выдвигаться от коммунистической партии для меня принципиально важно.

То же и с округом.  Кунцево и Крылатское   -  это те районы, в которых я баллотировалась на выборах в МГД в 2019 году и получила там серьёзную поддержку.  В этот раз округ вырос втрое.

Из-за причуд избирательной гонки моя кампания в конкретном округе начинается довольно поздно, но это не страшно.  Я одна из немногих кандидатов, которому не надо рассказывать о себе с нуля и спешить за 2 месяца познакомить людей со своей персоной.  Моя избирательная кампания, если можно так выразиться, идёт уже 30 лет в режиме 24/7.  Я не новичок ни в политике, ни в парламенте, ни в коммунистическом движении, в которое я пришла в 18 лет.  Многие люди, голосовавшие за меня два года назад, уговаривали меня баллотироваться.  И даже не голосовавшие тоже:) Взгляды мои, как говорится, в открытом доступе, а подробная программа в ближайшее время будет опубликована, и мы с вами будем её обсуждать вплоть до выборов.

При грамотном построении кампании шанс на победу у меня очень неплохой, даже с учётом той непростой обстановки, в которой проходит борьба.  Точнее, борьба ещё толком не началась, а с непростой обстановкой у нас всё ок).  Сейчас выдвижение кандидатов почти закончилось, и сложился достаточно уникальный предвыборный расклад.   5 кандидатов    -  из одного политического спектра, либо яблочники, либо бывшие яблочники, либо близкие Яблоку . Просто яблочное пюре какое-то. Двое  -  представители крупного капитала. Я единственный кандидат-коммунист.  Если бы я не приняла это решение, округ бы остался без коммуниста вообще.  Судите сами.  Вот кто уже заявился на выборы в 197-м Кунцевском округе:

-   от Единой России   -  пропагандист  телеведущий Евгений Попов aka«старик Скабеев».  Он неплохой журналист, но лучше бы он им и оставался.  Кроме журналистики, больше в жизни ничем не занимался.  Не говоря уж о том, что двигает его ЕдРо, что в 2021 году уже совсем стыдно.  Мог бы и самовыдвиженцем пойти, но не захотел почему-то.

-   от Яблока   -  Кирилл Гончаров.  Ведёт активную и очень высокобюджетную кампанию.

-  от КПРФ   -  Михаил Лобанов, доцент мехмата МГУ, активист профсоюза Университетская солидарность.  Отношения к КПРФ не имеет ровным счетом никакого.

-  от Партии Роста   -   бывший яблочник Михаил Меньшиков, муниципальный депутат.

-  от Партии  Зеленые  -  муниципальный депутат  Игорь Глек, избирался от Объединенных депутатов Гудкова – Каца, шахматист

-  от партии Зелёная Альтернатива   -   Владислава Горшкова, районный активист, муниципальный депутат. В 2019 г. мы её защищали в суде, когда на неё наезжали застройщики.

 -  от крупного капитала «Новых людей»  -  лидер их московского списка Сангаджи Тарбаев, экс-зампред правительства Калмыкии.  Новые люди такие новые, что никто про них не знает ничего. Власть вбухала в эту «партию» адские миллиарды, на выходе получив пшик.

-   от Родины  -   Алексей Соболев, мой добрый приятель, районный активист, воевал на Донбассе.  На выборах в МГД мы с ним баллотировались по соседним округам и поддерживали друг друга, нарезка же округов в ГД такова, что оказались в одном.

-   от РПСС Шевченко  (бывшая КПСС Богданова)   -  ходят упорные слухи, что выдвинулся другой представитель крупного капитала, хамоватый болтун и социальный дарвинист Дмитрий Потапенко, но подтверждения этому я пока не нашла.

-     от Справедливой России   -  бывший депутат МГД и ГД Александр Тарнавский. Более остальных ориентирован на предвыборное сотрудничество между оппозиционными кандидатами.

-   от ЛДПР  -  некто Павел Раменский, врач.  Политикой никогда не занимался.  Выдвинут, наверно, из-за фамилииJ (в наш округ входит район Раменки)

-   самовыдвиженцы Бутырин и Романов.  Про них никто ничего не знает, у Романова даже фотографии нет.  Соберут ли подписи, неизвестно.

Наблюдала за всеми кандидатами. Что сразу бросается в глаза?  На мой взгляд, две очевидные вещи.  Во-первых, абсолютно все кандидаты, похоже, не понимают, куда они избираются.  Такое ощущение, что они ведут кампанию даже не в городской парламент, а в муниципальные собрания.  Все говорят о лавочках, газонах, собачьих какашках, все ходят одними и теми же тропами и кормят одних и тех же уток.  Но, друзья, это выборы в Госдуму, высший законодательный орган страны, и избиратель хочет знать ответы на ключевые вопросы политики, экономики, социальной сферы.  Ему интересна ваша позиция по выходу из кризиса, поправкам к Конституции, экономической реформе, пенсионной реформе, национализации и приватизации, судебной реформе, демократическим свободам, проблемам политзаключенных,    репрессивному государству, проблемам регулирования СМИ и интернета и массе других проблем.  Ему интересно, чей, с вашей точки  зрения, Крым, и как решать проблему Донбасса.  Ему интересна ваша позиция по ковидному кризису и прививкам. Практически никто из кандидатов не озвучивает федеральную повестку.  В том числе и кандидат от партии власти, у которого, казалось бы, полный информационный карт-бланш   -  вещай с федерального канала о чем хочешь!  Но нет.

Второе важное наблюдение.  Почему я объединила пятерых кандидатов в одну группу?  Потому что они примерно одинаковых взглядов   -   от жёстких до мягких либералов, кто-то ближе к Явлинскому, кто-то к Навальному, у кого-то вообще нет взглядов, у кого-то какие-то есть, но он стесняется о них говорить.  В их кредо обычно присутствует «десталинизация», «марш против войны с Украиной», полный набор антисоветских штампов.     При всем к ним уважении, они будут вытаптывать один и тот же электорат, претендовать на поддержку одного и того же избирателя, бороться в основном между собой.  Близок к этой группе и Миша Лобанов, к которому я отношусь с безусловным уважением как к молодому человеку из университетского профсоюза, но который, увы, не может представлять интересы ни левых в округе, ни, тем более, коммунистов. Об этом красноречиво говорит, например, его сегодняшний пост, где Михаил вспоминает, что в период своего идейного становления размышлял, а не примкнуть ли к Навальному (состоявшему тогда в Яблоке, а затем исключенному из него за национализм). К сожалению, рассчитывать на конструктивный разговор с КПРФ обычно не приходится  -  они никогда ни с кем не советуются и переговоров ни с кем не ведут.  Почему у них такой слабый кадровый состав кандидатов, можно только догадываться.  Застолбив  заранее все 225 округов,  на всех остальных кандидатов навешивают ярлыки «спойлеров».  По такой логике, любой, выдвинувшийся не от КПРФ  -  неизбежно «спойлер».   Что не мешало, например, на прошлых выборах той же КПРФ выступить в роли спойлеров по отношению к многим левым кандидатам , которые выдвинулись раньше них   -  в частности, через несколько дней после моего выдвижения КПРФ воткнула мне в округ спойлера, отобрав таким образом у меня более чем реальную победу.  Но не будем вспоминать дела минувшие)), если кому интересно, можем обсудить отдельно, всё расскажу, ничего не утаю).  Разумеется, есть и другие острые вопросы, мы будем иметь возможность их обсудить с вами в ходе кампании не только в соцсетях, но и очно.

Главное, что в сложившейся ситуации, когда либеральные голоса по-любому распыляются, шанс у кандидата-коммуниста появляется вполне неплохой.  Кандидата от ЕдРа победить можно, практика это уже неоднократно показала.  Буду рада любой поддержке  -  интеллектуальной, идейной, технической,  волонтёрской, финансовой, вестимо.  Активная фаза кампании начнётся после регистрации кандидата избирательной комиссией.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Голос из ада написал 09.07.2021 08:22
&#171; &#8230;прежде всего парламентаризм &#8211; причина невероятного наплыва самых ничтожных фигур, которыми отличается современная политическая жизнь. Для сборища таких &#171;народных представителей&#187; всегда является большим утешением видеть во главе человека, умственные качества которого стоят на том же уровне, что их собственные. В самом деле, посмотрите на такого политического воришку, как он в поте лица &#171;работает&#187;, чтобы как-то наскрести большинство и получить возможность в любой момент спастись от ответственности. Но чем меньше становится ответственность отдельного руководителя, тем больше будет расти число таких типов, которые не обладая даже минимальнейшими данными, тем не менее , чувствуют себя призванными отдать в распоряжение народа свои &#171;бессмертные таланты&#187;. Результатом всего этого становится ужасающе быстрая смена лиц на важнейших государственных постах.
Проходят выборы, и господа теперь целых пять лет рады, что они избавились от надоевшей возни с плебсом. Спустя года четыре, господами овладевает неукротимая энергия. Как личинка майского жука в определенный момент не может не превратиться в самого жука, так и они покидают подмостки кукольного театра и все, как на крылышках, летят в разные концы страны &#8211; опять к &#171;возлюбленному народу&#187;. А так как известно, что глупость человеческая неизмерима, то не приходится удивляться тому, что господа, несмотря ни на что, опять достигают своей цели. Обманутая прессой, ослепленная соблазнами &#171;новой&#187; программы голосующая скотинка &#8211; как &#171;буржуазного&#187;, так и &#171;пролетарского&#187; происхождения &#8211; вновь возвращается в стойла своих господ и опять отдает голоса старым обманщикам"- А.Гитлер. Блин, не в бровь, а в глаз!
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