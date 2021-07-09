Дарья Митина: Я не новичок ни в политике, ни в парламенте, ни в коммунистическом движении

Друзья, товарищи! И недруги и нетоварищи тоже :). Как уже стало известно из компетентных источников, ваша покорная слуга выдвинута кандидатом в депутаты Государственной Думы 8-го созыва по 197-му (Кунцевскому) округу города Москвы. Это 8 районов: Крылатское, Кунцево, Филёвский парк, Фили-Давыдково, Можайский, Дорогомилово, Раменки и проспект Вернадского.



Поддерживают меня моя родная Объединенная Коммунистическая Партия, одним из руководителей которой я уже семь лет являюсь, и союзническая партия Коммунисты России, которая, как и в 2016, и в 2019 году, и сегодня помогла нам с выдвижением, за что ей большая благодарность.

Коммунисты России, напоминаю, пятая по уровню поддержки и количеству голосов партия в России, полупарламентская, имеющая свои фракции в целом ряде региональных парламентов. К сожалению, ОКП пока не добилась юридической регистрации и самостоятельно выдвигать кандидатов не может. Вы сегодня видите весь этот предвыборный цырк с конями, когда люди бегают из партии в партию, предают, продаются, путают право и лево. Как видите, я по партиям и спискам не бегаю. Я коммунист, и выдвигаться от коммунистической партии для меня принципиально важно.



То же и с округом. Кунцево и Крылатское - это те районы, в которых я баллотировалась на выборах в МГД в 2019 году и получила там серьёзную поддержку. В этот раз округ вырос втрое.



Из-за причуд избирательной гонки моя кампания в конкретном округе начинается довольно поздно, но это не страшно. Я одна из немногих кандидатов, которому не надо рассказывать о себе с нуля и спешить за 2 месяца познакомить людей со своей персоной. Моя избирательная кампания, если можно так выразиться, идёт уже 30 лет в режиме 24/7. Я не новичок ни в политике, ни в парламенте, ни в коммунистическом движении, в которое я пришла в 18 лет. Многие люди, голосовавшие за меня два года назад, уговаривали меня баллотироваться. И даже не голосовавшие тоже:) Взгляды мои, как говорится, в открытом доступе, а подробная программа в ближайшее время будет опубликована, и мы с вами будем её обсуждать вплоть до выборов.



При грамотном построении кампании шанс на победу у меня очень неплохой, даже с учётом той непростой обстановки, в которой проходит борьба. Точнее, борьба ещё толком не началась, а с непростой обстановкой у нас всё ок). Сейчас выдвижение кандидатов почти закончилось, и сложился достаточно уникальный предвыборный расклад. 5 кандидатов - из одного политического спектра, либо яблочники, либо бывшие яблочники, либо близкие Яблоку . Просто яблочное пюре какое-то. Двое - представители крупного капитала. Я единственный кандидат-коммунист. Если бы я не приняла это решение, округ бы остался без коммуниста вообще. Судите сами. Вот кто уже заявился на выборы в 197-м Кунцевском округе:



- от Единой России - пропагандист телеведущий Евгений Попов aka«старик Скабеев». Он неплохой журналист, но лучше бы он им и оставался. Кроме журналистики, больше в жизни ничем не занимался. Не говоря уж о том, что двигает его ЕдРо, что в 2021 году уже совсем стыдно. Мог бы и самовыдвиженцем пойти, но не захотел почему-то.



- от Яблока - Кирилл Гончаров. Ведёт активную и очень высокобюджетную кампанию.



- от КПРФ - Михаил Лобанов, доцент мехмата МГУ, активист профсоюза Университетская солидарность. Отношения к КПРФ не имеет ровным счетом никакого.



- от Партии Роста - бывший яблочник Михаил Меньшиков, муниципальный депутат.



- от Партии Зеленые - муниципальный депутат Игорь Глек, избирался от Объединенных депутатов Гудкова – Каца, шахматист



- от партии Зелёная Альтернатива - Владислава Горшкова, районный активист, муниципальный депутат. В 2019 г. мы её защищали в суде, когда на неё наезжали застройщики.



- от крупного капитала «Новых людей» - лидер их московского списка Сангаджи Тарбаев, экс-зампред правительства Калмыкии. Новые люди такие новые, что никто про них не знает ничего. Власть вбухала в эту «партию» адские миллиарды, на выходе получив пшик.



- от Родины - Алексей Соболев, мой добрый приятель, районный активист, воевал на Донбассе. На выборах в МГД мы с ним баллотировались по соседним округам и поддерживали друг друга, нарезка же округов в ГД такова, что оказались в одном.



- от РПСС Шевченко (бывшая КПСС Богданова) - ходят упорные слухи, что выдвинулся другой представитель крупного капитала, хамоватый болтун и социальный дарвинист Дмитрий Потапенко, но подтверждения этому я пока не нашла.



- от Справедливой России - бывший депутат МГД и ГД Александр Тарнавский. Более остальных ориентирован на предвыборное сотрудничество между оппозиционными кандидатами.



- от ЛДПР - некто Павел Раменский, врач. Политикой никогда не занимался. Выдвинут, наверно, из-за фамилииJ (в наш округ входит район Раменки)



- самовыдвиженцы Бутырин и Романов. Про них никто ничего не знает, у Романова даже фотографии нет. Соберут ли подписи, неизвестно.



Наблюдала за всеми кандидатами. Что сразу бросается в глаза? На мой взгляд, две очевидные вещи. Во-первых, абсолютно все кандидаты, похоже, не понимают, куда они избираются. Такое ощущение, что они ведут кампанию даже не в городской парламент, а в муниципальные собрания. Все говорят о лавочках, газонах, собачьих какашках, все ходят одними и теми же тропами и кормят одних и тех же уток. Но, друзья, это выборы в Госдуму, высший законодательный орган страны, и избиратель хочет знать ответы на ключевые вопросы политики, экономики, социальной сферы. Ему интересна ваша позиция по выходу из кризиса, поправкам к Конституции, экономической реформе, пенсионной реформе, национализации и приватизации, судебной реформе, демократическим свободам, проблемам политзаключенных, репрессивному государству, проблемам регулирования СМИ и интернета и массе других проблем. Ему интересно, чей, с вашей точки зрения, Крым, и как решать проблему Донбасса. Ему интересна ваша позиция по ковидному кризису и прививкам. Практически никто из кандидатов не озвучивает федеральную повестку. В том числе и кандидат от партии власти, у которого, казалось бы, полный информационный карт-бланш - вещай с федерального канала о чем хочешь! Но нет.



Второе важное наблюдение. Почему я объединила пятерых кандидатов в одну группу? Потому что они примерно одинаковых взглядов - от жёстких до мягких либералов, кто-то ближе к Явлинскому, кто-то к Навальному, у кого-то вообще нет взглядов, у кого-то какие-то есть, но он стесняется о них говорить. В их кредо обычно присутствует «десталинизация», «марш против войны с Украиной», полный набор антисоветских штампов. При всем к ним уважении, они будут вытаптывать один и тот же электорат, претендовать на поддержку одного и того же избирателя, бороться в основном между собой. Близок к этой группе и Миша Лобанов, к которому я отношусь с безусловным уважением как к молодому человеку из университетского профсоюза, но который, увы, не может представлять интересы ни левых в округе, ни, тем более, коммунистов. Об этом красноречиво говорит, например, его сегодняшний пост, где Михаил вспоминает, что в период своего идейного становления размышлял, а не примкнуть ли к Навальному (состоявшему тогда в Яблоке, а затем исключенному из него за национализм). К сожалению, рассчитывать на конструктивный разговор с КПРФ обычно не приходится - они никогда ни с кем не советуются и переговоров ни с кем не ведут. Почему у них такой слабый кадровый состав кандидатов, можно только догадываться. Застолбив заранее все 225 округов, на всех остальных кандидатов навешивают ярлыки «спойлеров». По такой логике, любой, выдвинувшийся не от КПРФ - неизбежно «спойлер». Что не мешало, например, на прошлых выборах той же КПРФ выступить в роли спойлеров по отношению к многим левым кандидатам , которые выдвинулись раньше них - в частности, через несколько дней после моего выдвижения КПРФ воткнула мне в округ спойлера, отобрав таким образом у меня более чем реальную победу. Но не будем вспоминать дела минувшие)), если кому интересно, можем обсудить отдельно, всё расскажу, ничего не утаю). Разумеется, есть и другие острые вопросы, мы будем иметь возможность их обсудить с вами в ходе кампании не только в соцсетях, но и очно.



Главное, что в сложившейся ситуации, когда либеральные голоса по-любому распыляются, шанс у кандидата-коммуниста появляется вполне неплохой. Кандидата от ЕдРа победить можно, практика это уже неоднократно показала. Буду рада любой поддержке - интеллектуальной, идейной, технической, волонтёрской, финансовой, вестимо. Активная фаза кампании начнётся после регистрации кандидата избирательной комиссией.