За что сняли ролик депутата Енгалычевой, если Анна Попова говорит тоже самое?

Не более 1% пациентов повторно заболевают COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале "Россия 1".

По статистике среди привитых двое из 300 человек заражаются SARS-CoV-2.

Как уточнила глава Роспотребнадзора, все три российские вакцины ("Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак") дают примерно одно и то же количество заболевших — от 0,71 до 0,76 процента.

Сам факт, что Роспотребнадзор признает неполную эффективность вакцинирования, уже дорогого стоит – только недавно за подобные сведения у нас был удален ролик с депутата Енгалычевой, которая как раз зачитывала жалобы своих избирателей на повторные заражения и заражения среди привитых.

https://vimeo.com/manage/videos/570583839?fbclid=IwAR0ftEeBMqKSVzlKSJBpfvw1_5clj5H-8ZqEnG3FDWnI5Vcm4l1AQ83H0S0

А, оказывается, теперь это официально подтвержденная информация! А что?

Цифры Енгалычева не приводила, да у нее и не было общей статистики, говорила только, что таких случаев много. Ну да, если по Москве привито 3 миллиона человек, то по сведениям Поповой таких должно быть не меньше 20 тысяч в одной Москве!

Господа с Ютуба, может, вернете ролик депутата на место? Его до удаления посмотрело 350 тысяч человек, люди интересуются…

А.Б.