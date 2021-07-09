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Московский листок

За что сняли ролик депутата Енгалычевой, если Анна Попова говорит тоже самое?

Опубликовано 09.07.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
За что сняли ролик депутата Енгалычевой, если Анна Попова говорит тоже самое?

Не более 1% пациентов повторно заболевают COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале "Россия 1".

По статистике среди привитых двое из 300 человек заражаются SARS-CoV-2.

Как уточнила глава Роспотребнадзора, все три российские вакцины ("Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак") дают примерно одно и то же количество заболевших — от 0,71 до 0,76 процента.

Сам факт, что Роспотребнадзор признает неполную эффективность вакцинирования, уже дорогого стоит – только недавно за подобные сведения у нас был удален ролик с депутата Енгалычевой, которая как раз зачитывала жалобы своих избирателей на повторные заражения и заражения среди привитых.

https://vimeo.com/manage/videos/570583839?fbclid=IwAR0ftEeBMqKSVzlKSJBpfvw1_5clj5H-8ZqEnG3FDWnI5Vcm4l1AQ83H0S0

А, оказывается, теперь это официально подтвержденная информация! А что?

Цифры Енгалычева не приводила, да у нее и не было общей статистики, говорила только, что таких случаев много. Ну да, если по Москве привито 3 миллиона человек, то по сведениям Поповой таких должно быть не меньше 20 тысяч в одной Москве!

Господа с Ютуба, может, вернете ролик депутата на место? Его до удаления посмотрело 350 тысяч человек, люди интересуются…

А.Б.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Блтлбтлбтлб написал 09.07.2021 11:20
Эт фигня, - оная жопова потребовала уколоццо всем - вааащще.
Ибо! - иначе не победить новые вирусы, которым существующее фуфло похдым.
...
сссыт, сссукка, напалмовым кипятком, - понимает, что никакая израиловка с Сияющим лично за нее не впишутся
поэтому - надоть крепить кагебешный жидопаханат из фсех сил!
(раньше вязали кровью, теперь вакциной)
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