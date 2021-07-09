В росте цен виновато правительство!

В июне рост потребительских цен в России в годовом выражении достиг максимума с августа 2016 года и составил 6,5%, следует из данных Росстата.

Мы решили выяснить, кто, по мнению избирателей, является главным виновником роста цен и, следовательно, ухудшения жизни граждан?

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ФОРУМ.мск.

Кто виноват в росте цен?:

Правительство (194)

Жадные торгаши (18)

Мировой империализм (19)

Маркс и Энгельс (6)

Никто не виноват - так и должно быть (6)

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«Социал За»

Опрос заинтересовал рекордное число членов сообщества - 22 тыс. голосов.

Кто виноват в росте цен?

Правительство 90 %

Жадные торгаши 4 %

Мировой империализм 3 %

Маркс и Энгельс 1 %

Никто не виноват - так и должно быть 1 %

Соотношение, аналогичное на разных ресурсах. Правительство, по мнению граждан, виновато в том, что жизнь россиян резко ухудшилась.

«Ашан» сокращает площади своих гипермаркетов в России

Об этом журналистам рассказал президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар.

Компания уменьшит торговые площади, часть из них ритейлер предложит в аренду сторонним организациям. Это плохой признак – торговля очевидным образом идет хуже.

Иначе торгаши, то бишь ритейлеры, никогда бы не расстались с торговыми площадями.

Рубль снижается по отношению к доллару,

так как экономика США начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучил ведущий научный сотрудник МГУ доктор экономических наук Андрей Колганов.

Что так и есть, но почему параллельно не восстанавливается экономика России?

Цена на нефть не растут – рубль падает. Почему такая зависимость?

А где же наш хайтек из Сколкова? Как идут продажи Суперджета на внешнем рынке? Как наши смартфоны, компьютеры? Как успехи наших дизайнеров?

А что?

Вся экономика выстроена очень просто: продаем нефть и газ, а на вырученные деньги строим в огромном количестве бессмысленные «коробки» на окраинах больших городов.

Разумеется, еще строим виллы в лучших местах Европы, но это уже идет не в нашу экономику.

А.Б.