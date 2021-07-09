В росте цен виновато правительство!

В июне рост потребительских цен в России в годовом выражении достиг максимума с августа 2016 года и составил 6,5%, следует из данных Росстата.
Мы решили выяснить, кто, по мнению избирателей, является главным виновником роста цен и, следовательно, ухудшения жизни граждан?
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Кто виноват в росте цен?:
Правительство (194)
Жадные торгаши (18)
Мировой империализм (19)
Маркс и Энгельс (6)
Никто не виноват - так и должно быть (6)
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Опрос заинтересовал рекордное число членов сообщества - 22 тыс. голосов.
Кто виноват в росте цен?
Правительство 90 %
Жадные торгаши 4 %
Мировой империализм 3 %
Маркс и Энгельс 1 %
Никто не виноват - так и должно быть 1 %
Соотношение, аналогичное на разных ресурсах. Правительство, по мнению граждан, виновато в том, что жизнь россиян резко ухудшилась.
«Ашан» сокращает площади своих гипермаркетов в России
Об этом журналистам рассказал президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар.
Компания уменьшит торговые площади, часть из них ритейлер предложит в аренду сторонним организациям. Это плохой признак – торговля очевидным образом идет хуже.
Иначе торгаши, то бишь ритейлеры, никогда бы не расстались с торговыми площадями.
Рубль снижается по отношению к доллару,
так как экономика США начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU озвучил ведущий научный сотрудник МГУ доктор экономических наук Андрей Колганов.
Что так и есть, но почему параллельно не восстанавливается экономика России?
Цена на нефть не растут – рубль падает. Почему такая зависимость?
А где же наш хайтек из Сколкова? Как идут продажи Суперджета на внешнем рынке? Как наши смартфоны, компьютеры? Как успехи наших дизайнеров?
А что?
Вся экономика выстроена очень просто: продаем нефть и газ, а на вырученные деньги строим в огромном количестве бессмысленные «коробки» на окраинах больших городов.
Разумеется, еще строим виллы в лучших местах Европы, но это уже идет не в нашу экономику.
А.Б.
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1581 написал 09.07.2021 11:35
чего непонятного?
из памятки верующему написал 09.07.2021 11:14