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Московский листок

Обзор новостей: Талибан в Москве - шоу двойных стандартов?

Опубликовано 09.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 "Талибан" уже в Москве!

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Саратовский минздрав запретил секс вакцинированным

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Сдержанный оптимизм падающего в пропасть

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Не более 1% пациентов повторно заболевают COVID-19,

сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале "Россия 1".

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 В росте цен виновато правительство!

6 «Ашан» сокращает площади своих гипермаркетов в России

8 После выборов возможны отставки губернаторов

9 «Единая Россия» вообще не будет бороться в центральном округе Москвы

10 Взрыв звезды Бетельгейзе приведет к появлению на земном небе "второй Луны"



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Обзор новостей: Талибан в Москве - шоу двойных стандартов?
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