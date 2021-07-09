Обзор новостей: Талибан в Москве - шоу двойных стандартов?

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 "Талибан" уже в Москве!
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Саратовский минздрав запретил секс вакцинированным
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Сдержанный оптимизм падающего в пропасть
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Не более 1% пациентов повторно заболевают COVID-19,
сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале "Россия 1".
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 В росте цен виновато правительство!
6 «Ашан» сокращает площади своих гипермаркетов в России
8 После выборов возможны отставки губернаторов
9 «Единая Россия» вообще не будет бороться в центральном округе Москвы
10 Взрыв звезды Бетельгейзе приведет к появлению на земном небе "второй Луны"
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