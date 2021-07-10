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Московский листок

Оборонный завод продадут с торгов

Опубликовано 10.07.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Оборонный завод продадут с торгов

И снова мы вынуждены писать про ЗиД (Завод имени Дзержинского, Пермь). Напоминаем, череда жуликов ввергла этот оборонный завод в состоянии длительного (с 2006 года) банкротства. Отметим, что часть жуликов, начавших уничтожение предприятия, попала под суд (Бронников, Васильев и Лысый), однако следствие и суд шли так неспешно, что славная кампания была освобождена от ответственности за истечением срока давности.

 

К концу 2020-го году завод подошёл с остановленной работой и уведомлениями о сокращении, выданными всему трудовому коллективу. Однако после серии акций протеста, проведённых работниками и ветеранами ЗиДа, завод был запущен. И радоваться бы, но…

 

Но 5 июля 2021 года губернатор обнадежил заводчан, заявив в публичном выступлении, , что «Завод работает с прибылью. Предприятие обеспечено заказами. Будем смотреть, надо из банкротства выходить.» Тут бы порадоваться ещё раз, но кроме этого губернатор заявил: «В ближайшие полтора года площадка будет продана с торгов. Главная задача - сохранить производство и рабочие места».

 

Отметим, что у ЗиДа ДВЕ площадки. На одной работают со взрывчатыми веществами, на другой — со всем остальным, и совместить эти два занятия в одном месте НЕВОЗМОЖНО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ! И как при этом «сохранить производство и рабочие места»?

 

В общем, по чисто субъективному мнению автора материала, трудовому коллективу и ветеранам ЗиДа пора возобновлять акции протеста, пока не стало слишком поздно.

 

Напоминаем, ЗиД выпускает взрыватели для нужд армии и сепараторы для нужд флота. Аналогов на территории РФ не имеет. При Союзе аналоги, естественно, были, но к настоящему времени рыночная экономика и эффективный менеджмент их успешно скушали.



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