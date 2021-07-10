9 лет афганской войны по потерям в прошлом месяце

Смертность в РФ в июне, по оперативным данным, возросла на 13,9% по сравнению с июнем 2020 года из-за резкого подъема заболеваемости COVID-19 на фоне распространения варианта "дельта", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Росстат уточняет, что число умерших от коронавируса в мае составило 12 779 человек. То есть в июне умерло от "сезонного ОРВИ", как любят говорить ковид-диссиденты, как за 9 лет войны в Афганистане. Ну и не сказал бы, что июнь - это такой уж сезон для ОРВИ.

По данным оперштаба, в РФ всего за пандемию с момента выявления первого заболевшего 2 марта 2020 года зарегистрирован 141 501 умерший. То есть примерно в 10 раз больше, чем погибло в Афганистане за всю войну.

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Представляю, чтоб в брежневский период кто-нибудь начал вещать: да нет там никакой войны! Просто идет братская помощь афганскому народу, и некоторое количество воинов-интернационалистов гибнет при погрузочно-разгрукзочный работах... Ну, тогда времена были гуманные, просто отправили б в психушку полечиться.

А тут цифры, в 10 раз большие!

Что-то у нас с общественным сознанием не так...

А.Б.