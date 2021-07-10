9 лет афганской войны по потерям в прошлом месяце

Смертность в РФ в июне, по оперативным данным, возросла на 13,9% по сравнению с июнем 2020 года из-за резкого подъема заболеваемости COVID-19 на фоне распространения варианта "дельта", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Росстат уточняет, что число умерших от коронавируса в мае составило 12 779 человек. То есть в июне умерло от "сезонного ОРВИ", как любят говорить ковид-диссиденты, как за 9 лет войны в Афганистане. Ну и не сказал бы, что июнь - это такой уж сезон для ОРВИ.
По данным оперштаба, в РФ всего за пандемию с момента выявления первого заболевшего 2 марта 2020 года зарегистрирован 141 501 умерший. То есть примерно в 10 раз больше, чем погибло в Афганистане за всю войну.
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Представляю, чтоб в брежневский период кто-нибудь начал вещать: да нет там никакой войны! Просто идет братская помощь афганскому народу, и некоторое количество воинов-интернационалистов гибнет при погрузочно-разгрукзочный работах... Ну, тогда времена были гуманные, просто отправили б в психушку полечиться.
А тут цифры, в 10 раз большие!
Что-то у нас с общественным сознанием не так...
А.Б.
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Хто-то написал 10.07.2021 01:05
ййййй написал 10.07.2021 00:51
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Только в июне 2020 смертность тоже уже была "на фоне" ухаханьского штамма, и сама была, ни много ни мало, а на 18% выше, чем в июне 2019 (162758 и 137237 подохликов соответственно).
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Так что общий подъем смертности в июне 2020 по сравнению с июнем 2019 будет 162758*1.139 / 137237 = 35%, или 48 тыс. сверхштатных подохликов.
Обозреватель написал 10.07.2021 00:47
И этим самым примыкает к бессовестным бесам мировой закулисы.
Да и эпидемии в РФ тоже,как таковой нет.
А есть манипулирование статистикой с целью вызвать страх,испуг людей,чтобы сделать из них управляемое стадо.
Ну и заодно власть предержащим понравиться нашим так называемым "западным партнерам."
Ибо у них там капитал,дети и недвижимость.
И если им не следовать в русле этого ковидобесия,то можно всего этого в раз лишиться.
Поэтому на это ими брошено все,в том числе ТВ-зомбирование.