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Московский листок

Принудительная вакцинация незаконна

Опубликовано 10.07.2021 автором Ксения Карташева в разделе комментариев 2

суд закон
Принудительная вакцинация незаконна

Аппеляционный суд признал принудительную вакцинацию незаконной. Удивительно, правда? Как суд мог пойти против государственных интересов? И можете себя ущипнуть, вы не спите. Разбираемся, как всё происходило.

 

Анна Юрьевна Попова, занимает должность главного санитарного врача РФ начиная с 2014 года, и именно она дала распоряжение о необходимости вакцинировать граждан, возложив эту ответственность на работодателей.

 

Особенно Попова выделила сферы по оказанию услуг населению, и профессиях где идет контакт с большим количеством людей.

 

Формально, вакцинация законна, но требования работодателям по проведению вакцинации среди сотрудников не законно. Работодатель не несет за это никакого ответа, и не может вас заставить, ровно также, как и уволить по этой причине, потому что это не его полномочия в данном вопросе.

 

Данное решение может стать переломным моментом во всей это истории с принудительной вакцинацией. В очередной раз власть сыграла на безграмотности и не знаний законов среди простого населения, но в этот раз удалось доказать не законность требований.

 

Поэтому подчеркнем еще раз, нет ни одного законного требования, чтобы вы шли на вакцинацию по чьей-то просьбе. Даже если ваш работодатель манипулирует вами, то ваше увольнение в случае отказа не будет иметь законных оснований и суд будет на вашей стороне.

 

А вот и само Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 N 17 АП-4570/2021-АК



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Юрыст народный написал 10.07.2021 10:04
А какая может быть законность от незаконной власти?
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(без названия)
Юддлтлдтлбтдж написал 10.07.2021 10:01
Ксюшенька, Закон не законен!! - не законно Право на право существующей власти, узурпационной даже по их собственным законам.
И это не говоря уж о социальной закономерности как осознанности Общественного Бытия человеками разумными: человекоподобные твари - псы и глисты - диктовать людям свои представления об прекрасном не должны! - чревато для всего земного мироздания.
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