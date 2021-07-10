Кубанскому княжеству туристы из России не нужны

Туристы, приехавшие на курорты Кубани в августе только с отрицательным ПЦР-тестом, должны будут самостоятельно обратиться к врачам для вакцинации от COVID-19 в течение 3 дней с момента заселения, в противном случае им будет грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.

С 1 августа туристам, предоставляющим только отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три дня до заселения, нужно также предоставить "добровольное" согласие на прохождение вакцинации в течение трех суток после заезда в отель. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно.

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Я уже не говорю о решении суда, который признает принудительную вакцинацию незаконной.

Принудительная вакцинация незаконна

Что это за штрафы, которые вводит не федеральная власть, а местная администрация?

Власти Кубани ссылаются на статью 20.6.1. КоАП: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.»

А у нас что, в Краснодарском крае объявлена чрезвычайная ситуация? Нет, вроде... И где в правилах чрезвычайной ситуации написано, что туристы должны в течение 3-х дней прививаться?

Понятно, на Кубани традиционно с законами обращаются более, чем вольно. А федеральному центру плевать, так получается? В своем княжестве что хотите, то и делайте?

Так можно затянуть ситуацию и до введения войск, после двух чеченских войн устроить еще и кубанскую... А что?

Ну и здравый смысл: кто-нибудь поедет отдыхать на кубань после таких заявлений, даже с прививкой на руках? Туристы уже ответили на вопрос - массовыми отменами бронирования и перенаправлением туров в Турцию.

Заметим, в Турцию, а не в Крым. Люди опасаются, что "туристический сепаратизм" может на одной Кубани не остановиться...

А.Б.