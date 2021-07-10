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Московский листок

Мендель и "легендарный Бандера"

Опубликовано 10.07.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Мендель и "легендарный Бандера"

Всех поражает, как девушка с говорящей фамилией Мендель, может использовать по отношению к кумиру националистов Бандере высокопарный эпитет «легендарный».

Она никогда не видела кадров зверских расправ со львовскими евреями?

Она никогда не читала о том, что самыми жестокими палачами украинских евреев были именно бандеровцы?

«30.6.1941 г. глава ОУН (Б) С. Бандера обратился к своим сторонникам: “Ляхов, ж...-в, коммунистов уничтожай без милосердия”.

Не сторонники СССР, которых обличает Юлия Мендель, а евреи всего мира столетиями должны ощущать страх и отвращение к этому символу убийц и истязателей.

И, как ни странно, мне вспомнилась осень 2013 года.

Тогда Украинский филиал Института стран СНГ совместно с нашей партией ПСПУ проводил конференции по всей Украине о преступной деятельности ОУН-УПА во время Великой Отечественной.

Удивительно, но щупальца ОУН дотянулись и до моего Николаева. Вместе с гитлеровскими войсками в Николаев вошел отряд украинских националистов от ОУН, и один из них – Орест Масикевич стал первым бургомистром Николаева.

В декабре 1941 года немцы его отстранили, даже арестовали, но через пару месяцев выпустили, и он вернулся на Западную Украину, а потом и в Румынию.

Это дало основание нынешним радикальным националистам причислить его к борцам за свободу, хотя его тогда немцы обвиняли в чисто коррупционных делишках – продаже освобождений от прннудительной отправки в Германию некоторых горожан.

Но ведь именно на сентябрь-октябрь 1941 года приходятся самые жестокие приказы о грозящей смертной казни за укрывательство евреев и коммунистов.

Именно на сентябрь и октябрь приходится массовое уничтожение евреев и военнопленных в лагерях в Николаеве и вокруг него.

Все эти приказы подписывал и выполнял николаевский бургомистр, представитель ОУН – Масикевич.

И вот для помощи в организации этого мероприятия я обратилась к еврейской и польской общине Николаева.

Помню, пришла в синагогу, которая расположена в самом центре города. С любопытством осматривала внутреннее устройство, вообще не зная, куда можно женщинам входить.

И принявший меня раввин, выслушав мое предложение, категорически отказался.

Мои доводы о том, что героизация палачей оскорбляет память погибших евреев, он воспринял, как неуместную политизацию.

А всего через несколько месяцев появились гордые ж…-бандеровцы, возглавляемые Игорем Коломойским.

И у меня вопрос, а почему в армии Израиля, которая ощетинивается против соседей, нет отрядов имени Эйхмана, ведь Эйхман тоже наверняка, не любил иранцев и арабов?

Или сочетание "легендарный Эйхман" - это же другое....?



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