Наши новости: Об успехах слежки за гражданами

Наши новости с Владимиром Гречаниновым и Мариной Веригиной.

1 Слежка за гражданами, о которой 30 лет мы сняли фитилевский сюжет «Скверный анекдот», вышла на новый технологический уровень. Теперь Большой брат располагает самыми совершенными камерами наблюдения, технологией распознавания лиц и много еще чем. Как обстоит дело с правами человека у нас и в других странах.

Материалы по теме – https://v-gretch.livejournal.com/2608...

https://v-gretch.livejournal.com/5906...

https://v-gretch.livejournal.com/5249...

https://youtu.be/Vh0DAkzb3Vk

https://v-gretch.livejournal.com/2748...

2 Если в жару в магазинах нет воды, значит… Никогда не догадаетесь! Значит, кто-то приватизировал дорогу, ведущую к комбинату, разливающему «Новотерскую». Просто бизнес, ничего личного.

3 Наверное, одна из самых смешных последних новостей – это поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции», согласно которым слово «шампанское» теперь разрешено использовать только для отечественной продукции. А любимое еще Пушкиным шампанское Moet Hennessy следует переименовать в «игристое». Французы поначалу обиделись и пригрозила оставить нас без «Вдовы Клико», но быстренько одумалась, согласились и попросили время, чтобы перепечатать этикетки. Очень хорошо, только пусть тогда и цены скорректируют – где это видано платить по несколько десятков тысяч рублей за обычную шипучку.

4 Недавно на нашем канале мы рассказали, как сильно пострадали наши рестораны и кафе от запрета посещать их гражданами без QR-кода. И вот сегодня наш репортаж из одного из самых больших фудкортов столицы.

5 Недавно СМИ сообщили, что к МКС приближается какой-то неопознанный объект. Впрочем, неопознанным оказался обычный космический мусор, а то мы уж вообразили, что станцию собираются захватить какие-то злодеи из фильмов про Джеймса Бонда. К слову, крупнейшая сеть кинотеатров «Одеон» провела опрос и выяснила, что в роли Бонда после Крейга они хотят видеть темнокожего актера Идриса Эльбу. Впрочем, мы тоже хотим преподнести вам одну забавную киноновинку.