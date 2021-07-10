О необходимых выборных соглашениях оппозиции

Дарья Митина, секретарь ЦК Объединенной компартии, историк, публицист, кинокритик выдвинута Коммунистами России в Кунцевском округе Москвы.

Но разговор не о её избирательной кампании, а взаимоотношениях внутри оппозиции, в первую очередь левой. В стране пять компартий, и сроду не бывало, чтоб между коммунистами было заключено какое-то предвыборное соглашение. Почему? С "Яблоком" получается, а с идейно близкими - никак.

И, кстати, вы узнаете, как появилась буква "Л" в названии "Яблока" и где кащеева игла у "Единой России".

#опппозиция #кпрф #выборы

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