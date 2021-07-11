Отчёт по нацпроекту кино москва митина Особого упоминания жюри ДОКера удостоился «Дальний план» - полнометражный дебют Владимира Головнёва, давно экспериментирующего в короткометражном «этнографическом кино». Можно сказать, что «Дальний план» - трагикомический «отчёт по гранту»: в 2015 году в рамках нацпроекта «Культура» Министерство культуры запустило программу кинофикации российских регионов - повсеместного открытия современных 3D-кинотеатров вплоть до самых отдаленных уголков страны. Головнёв подал заявку на кинематографическое освещение этого начинания и получил поддержку.



Подготовка к съёмкам заняла времени куда больше, чем само создание картины - съёмочная группа объехала более 40 кинотеатров в разных регионах, и в итоге остановилась на трёх - в посёлке Москаленки Омской области, в селе Тёплом Тульской области и в некогда знаменитом, а ныне убитом и заброшенном Воргашоре в Республике Коми. Соответственно, фильм делится на три части, каждая из них - замечательная история со своими уникальными героями, экспозицией, эпилогом и моралите. Связующим звеном между всеми этими компонентами выступает чиновник от культуры Сергей Фамильцев, который мотается по сёлам и «мониторит ситуацию»: инспектирует, устраивает разносы за низкую посещаемость кинотеатров, упорно пытается выяснить, почему хотели, как лучше, а получилось как всегда. Говорит, надо в кино кофе подавать, закрытые киноклубы устраивать для избранных, Тарковского показывать.



В клубе «Современник» в омских Москаленках за прогресс отвечает бывший алкоголик, а ныне закодированный киномеханик - золотые руки: может с помощью отвёртки и такой-то матери починить и настроить любую технику (уморительный эпизод: односельчанка попросила наладить забарахлившую космических масштабов тарелку-антенну, а в ней осы свили гнездо). Он не только крутит кино, но и рисует от руки афиши, по которым можно судить о репертуаре - какой там Тарковский, сплошные «Плохие парни» и «Черепашки ниндзя». Цена билета - 150 рублей, смотреть за такие деньги американское дерьмо желающих практически нет. Если в зале на 200 мест на мультиках три малыша, то это уже большая прокатная удача. «А вот когда «28 панфиловцев» казали, народу набилось много, один даже в потолок выстрелил!» То есть, уже на этом, первом эпизоде становится ясно, что виной всему не отсутствие современных технологий, а порочная прокатная политика. Показательна уличная дискуссия со стариком, которого в кино калачом не заманишь: мол, какое сейчас кино, когда телек и интернет есть, - киномеханик непреклонен: «Кино не умрёт никогда!»



Когда зрители не приходят вообще, можно вывести на большой экран ютуб с ноутбука и поглядеть с женой на московские митинги на Сахарова: с экрана кричат «Россия будет свободной!», а киномеханик из омской глубинки: «Ни х…. себе народу собралось!» Камера оператора берёт крупным планом лицо героя, а затем как бы невзначай сползает на лежащую на столе газету: «набор вахтовиков в Сургут, зарплата 60 тысяч рублей». Контекст, так сказать.



В поселке Теплое Тульской области кинотеатру полвека, киномеханик Саша Смирнов называет себя «звукарём» (звукооператором) - тоже закодированный, все родственники поумирали от водки, а он допился до эпилепсии и остановки сердца, а потом ампулу себе вшил настоящую: «нарушу - тоже сдохну». Личность творческая, ищущая - в перерыве между поиском вшей у поросёнка и помощью любимой бабушке «качает рэп», сам снимает кино на телефон - пейзажи, живность всякую. В планах - снять сериал про свое детство с односельчанами в главных ролях. Собрал трёх корешей - «Вы теперь команда моя» - но не сложилось, разругались, послал всех нахер. Обзванивает сельские дискотеки, ходит выступать на них пешком (иногда с ночёвкой в лесу), хочет стать знаменитым, да и просто оставить свой след в этой жизни. В общем, персонаж неуёмный, типичный двигатель прогресса. Только вот прогресса в одиночку не достичь, «нужно народ поднимать», а он не поднимается - загнать удаётся только овец в загон (метафорический кадр с овцами монтируется встык с кинозалом, где опять два человека). На долгожданную премьеру сашиного сериала «Звукарь» пришло десятка два зрителей, - зато 3D.



Самое фантасмагорическое впечатление - от третьей части картины. Заснеженный поселок Воргашор, снятый с дрона - как декорация к фильму ужасов или фильму-апокалипсису: некогда прославленный шахтёрский город сегодня статус города потерял из-за отъезда двух третей населения, и сегодня весь Воргашор это пара улиц с домами, из окон которых горит свет. Остальные дома - вполне добротные - вымерзают заброшенными, заиндевешими, с разбитыми окнами. Съёмочная группа Головнёва приезжает аккурат к открытию 3D-кинотеатра, и выглядят эти приготовления как подготовка к пиру на кладбище. Милые местные женщины, красящие потолок и стены клуба, декламируют наизусть «Повесть о рыжей собаке» культового советского поэта Эдуарда Асадова (скептикам, заявляющим, что это постановочные кадры, сообщаю, что я и то до сих пор помню это стихотворение, 35 лет назад читанное, наизусть, а в Воргашоре время если не совсем остановилось, то течёт гораздо медленнее). «Вот докрасим и будем тут старые советские фильмы смотреть», - мечтают вслух женщины, не догадывающиеся, что им тоже привезут «Черепашек-ниндзя».



Всё умирает, сносятся целые районы, но жить лучше с кинотеатром, чем без него. «Школы закрывают, последнюю больницу вот закрыли, - жалуются женщины. - Вчера мужу плохо было, мы скорую вызвали, но она не приехала».



В день открытия кинотеатра «Север» - настоящий праздник, киномеханик, как водится, с утра бухой, из окрестных сёл на снегоходах и электросанях свезли раскосеньких коми-ребятишек, камера оператора выхватывает их личики с широко распахнутыми глазами в темноте кинозала. Заставка перед фильмом «Сегодня никто не способен предотвратить апокалипсис - кроме вас! Вместе спасём мир!» - в заледеневшем полумёртвом городе звучит зловеще-символически. А может, действительно новый кинотеатр разделит жизнь на «до» и «после»?......



После финальных титров «Ежегодно в России открывается более 200 модернизированных кинотеатров» самое время оценить эффективность нацпроекта и сделать работу над ошибками, но публицистический «отчёт по гранту» молодому документалисту Владимиру Головнёву удался. Покоряет внимание к деталям, сквозящая ирония и самоирония, живая речь людей из разных уголков страны, их неубиваемый оптимизм и тонкий грустноватый юмор пополам с тоской.



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