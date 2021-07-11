Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вакцин не хватает, и это уже очевидно

Опубликовано 11.07.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Вакцин не хватает, и это уже очевидно

Появившаяся утром 10 июля вакцина «КовиВак» закончилась в столице закончилась меньше чем за сутки, сообщается на портале mos.ru. Ранее сообщалось, что данный препарат вновь появился в 14 павильонах «Здоровая Москва». В каждом пункте его ограниченное количество — не более 850 доз. После этого в столице был зафиксирован наплыв желающих привиться этой вакциной. Люди стояли в очереди по 5-6 часов в 30-градусную жару. 

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за 3 дня.

***

Как же на меня визжали, когда год назад я писал и говорил, что главная проблема для на не изобрести вакцину, а произвести ее достаточное количество.

Фармпром разгромлен, специалисты давно празбежались - кто и где будет выпускать необходимые сотни миллионов доз вакцины?

У меня такое чувство, что антипрививочный психоз поддерживает само правительство, чтобы таким образом несколько снизить спрос на прививки.

Чиновники несут откровенный бред, чтобы вызвать естественное недоверие к их словам, и тем самым опять снизить спрос на вакцины.

Ну вот пример. 

Прошедшие вакцинацию от коронавируса граждане не заразны, но бывают редкие случаи заболевания после прививки, сообщил РБК заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. 

«Накопленные научные данные говорят о том, что привитые не являются источником инфекции для окружающих и не несут угрозы. Но действительно иногда, несмотря на прививку, человек может заболеть», — сказал Горелов. 

Извините, но если привитый человек заболеет коронавирусом, разве он не будет в это время заразным?

- При этом если привитый человек заболеет, он все равно будет заразным и ему придется соблюдать самоизоляцию, - отмечает Горелов.

Тогда Горелов противоречит сам себе - это раз.

И два. Если привитый человек может заболеть, что почему он не может заболеть бессимптомно или вообще быть скрытым вирусоносителем? Конечно, это очень небольшой процент вакцинированных, но может. И, скорее всего, как раз среди вакцинированных, которые, как известно, переносят заболевание легче непривитых, скрытого носительства должно быть даже больше. Они ж легко болеют, почти незаметно...

Вот станет нормальный здравомыслящий человек спешить с вакцинированием или обождет, когда специалисты выяснят побольше насчет новой болезни и новых вакцин. 

А этого только и надо.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Кар написал 11.07.2021 03:00
Надежную вакцину нельзя сделать быстрее, чем через два года. Например, хроническая токсичность изучается в течение полугода. Через шесть месяцев подопытных животных забивают и изучают, как повлияло вещество на почки, сердце, печень, сосуды. Только потом начинаются испытания на людях.
Виталий Зверев, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова
----------------------
https://www.km.ru/quote_day/889297
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какой станет жизнь после Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Наши новости: Об успехах слежки за гражданами
Наши новости: Об успехах слежки за гражданами
10.07.2021
О необходимых выборных соглашениях оппозиции
О необходимых выборных соглашениях оппозиции
10.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вакцин не хватает, и это уже очевидно (1)
Отчёт по нацпроекту (0)
О необходимых выборных соглашениях оппозиции (4)
Наши новости: Об успехах слежки за гражданами (1)
Мендель и "легендарный Бандера" (6)
Кубанскому княжеству туристы из России не нужны (14)
Принудительная вакцинация незаконна (10)
Оборонный завод продадут с торгов (8)
9 лет афганской войны по потерям в прошлом месяце (24)
Обзор новостей: Талибан в Москве - шоу двойных стандартов? (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Такое чувство, что антипрививочный психоз поддерживает само правительство
Дарья Митина Дарья Митина: Пейзаж перед битвой
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Тренд на шухер, или новое правило РФ: Чего так испугались в Европе при пролёте российских бомбардиро
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: После двух чеченских войн устроить еще и кубанскую... А что?
Дарья Митина Дарья Митина: Фото дня
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss