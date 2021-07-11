Вакцин не хватает, и это уже очевидно

Появившаяся утром 10 июля вакцина «КовиВак» закончилась в столице закончилась меньше чем за сутки, сообщается на портале mos.ru. Ранее сообщалось, что данный препарат вновь появился в 14 павильонах «Здоровая Москва». В каждом пункте его ограниченное количество — не более 850 доз. После этого в столице был зафиксирован наплыв желающих привиться этой вакциной. Люди стояли в очереди по 5-6 часов в 30-градусную жару.

Предыдущая партия вакцины была доставлена в московские пункты вакцинации 25 июня, она закончилась за 3 дня.

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Как же на меня визжали, когда год назад я писал и говорил, что главная проблема для на не изобрести вакцину, а произвести ее достаточное количество.

Фармпром разгромлен, специалисты давно празбежались - кто и где будет выпускать необходимые сотни миллионов доз вакцины?

У меня такое чувство, что антипрививочный психоз поддерживает само правительство, чтобы таким образом несколько снизить спрос на прививки.

Чиновники несут откровенный бред, чтобы вызвать естественное недоверие к их словам, и тем самым опять снизить спрос на вакцины.

Ну вот пример.

Прошедшие вакцинацию от коронавируса граждане не заразны, но бывают редкие случаи заболевания после прививки, сообщил РБК заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Накопленные научные данные говорят о том, что привитые не являются источником инфекции для окружающих и не несут угрозы. Но действительно иногда, несмотря на прививку, человек может заболеть», — сказал Горелов.

Извините, но если привитый человек заболеет коронавирусом, разве он не будет в это время заразным?

- При этом если привитый человек заболеет, он все равно будет заразным и ему придется соблюдать самоизоляцию, - отмечает Горелов.

Тогда Горелов противоречит сам себе - это раз.

И два. Если привитый человек может заболеть, что почему он не может заболеть бессимптомно или вообще быть скрытым вирусоносителем? Конечно, это очень небольшой процент вакцинированных, но может. И, скорее всего, как раз среди вакцинированных, которые, как известно, переносят заболевание легче непривитых, скрытого носительства должно быть даже больше. Они ж легко болеют, почти незаметно...

Вот станет нормальный здравомыслящий человек спешить с вакцинированием или обождет, когда специалисты выяснят побольше насчет новой болезни и новых вакцин.

А этого только и надо.

А.Б.