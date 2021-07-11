Будет ли без евреев революция в России?

"...Еврейство представляет собой посредническое звено между врагом в нашем тылу и Красной Армией.
Гораздо сильнее, чем в Европе, они удерживают все ключевые позиции в политическом руководстве и администрации, коммерции и торговле и являются зачинщиками всех беспорядков и бунтов.
Солдат должен понимать необходимость жестокого наказания еврейства - носителя самого духа большевистского террора. Это также необходимо для того, чтобы пресечь в зародыше все попытки восстаний, которые в большинстве случаев организованы евреями."
Приказ.
Эрих фон Манштейн.
20 ноября 1941 года.
Манштейн был солдафоном и пересказывал в своем приказе идеи Адольфа Гитлера.
Школьный двоечник и ефрейтор, контуженный химическим снарядом, Адольф Гитлер был дураком, но иногда и дурак дельное скажет.
Надо откровенно признать, что без евреев Русской революции бы не было - был бы "русский бунт, бессмысленный и беспощадный".
После распада СССР подавляющее большинство евреев уехали из России в США, Израиль и Евросоюз.
Евреи в своей массе умнее русских и без них Россия резко поглупела.
Один факт, что русские терпят в качестве главы государства интеллектуальных ничтожеств вроде Ельцина и Путина есть мрачное подтверждение этого.
Другое подтверждение того же самого, есть то, что русские, которых Салтыков-Щедрин называл "головотяпами из города Глупова", уже 30 лет не могут понять, почему распался СССР и исчез советский социализм.
Когда им объясняешь долго и сложно - они не понимают, когда им объясняешь коротко и просто - они не верят.
Вся российская оппозиция - это скопище недоумков.
Еще большее скопище недоумков - российская бюрократия во главе с Путиным.
Интеллектуальный уровень российского общественного самосознания без евреев опустился до уровня африканских стран.
Программа РСДРП, в составлении которой принимали участие евреи Троцкий, Мартов, Дан, Либер и другие, - это шедевр мысли и духа по сравнению с программами современных российских политических партий.
В известном фильме "Маленькая Вера" есть эпизод, как негритенок с сопливым носом, открыв рот, смотрит мультфильм:
"Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку гулять! В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать!"
Это мне напоминает, как русский народ 30 лет слушает Ельцина и Путина.
Страна, в которой миллионерами становятся на сдаче металлолома от уничтоженных заводов, обречена на крах.
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Блтлбтбтлбб написал 11.07.2021 10:47
Идиот, - че ты сказать-то хотел, а?
Длтлдтлдтлд написал 11.07.2021 10:45
НО!
"МЫ не злопамятные, просто - злые, и память у НАС хорошая."
причоммм
чем окончательное будет позже, тем оно будет более окончательным
Длтдлтдтдтд написал 11.07.2021 10:41
эт нащщот "евреи в своей массе умнее русских"
...
Губермана четай, пенег обрыганый
Блтблтлбилб написал 11.07.2021 10:39
Какой "Русской революции"????? - Великой Племенной от 17-го г.? или Судьбоносной ЖидоКагебешной?
...
и эта, адик с фельдом оперировали биомассой(типо аффтор) - тут умничать нинада, - нипаймут-с
Ждьжьжьдодж написал 11.07.2021 10:33
есссстессственнно, оная неизбежно станет и общесоциальной, ибо сие будет закономерно
касательно племенных паразитариев, то им пора: есть время скрижалей и есть время пыли на ветру, в т.ч - космической на солнечном