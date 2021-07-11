Будет ли без евреев революция в России?

"...Еврейство представляет собой посредническое звено между врагом в нашем тылу и Красной Армией.

Гораздо сильнее, чем в Европе, они удерживают все ключевые позиции в политическом руководстве и администрации, коммерции и торговле и являются зачинщиками всех беспорядков и бунтов.

Солдат должен понимать необходимость жестокого наказания еврейства - носителя самого духа большевистского террора. Это также необходимо для того, чтобы пресечь в зародыше все попытки восстаний, которые в большинстве случаев организованы евреями."

Приказ.

Эрих фон Манштейн.

20 ноября 1941 года.

Манштейн был солдафоном и пересказывал в своем приказе идеи Адольфа Гитлера.

Школьный двоечник и ефрейтор, контуженный химическим снарядом, Адольф Гитлер был дураком, но иногда и дурак дельное скажет.

Надо откровенно признать, что без евреев Русской революции бы не было - был бы "русский бунт, бессмысленный и беспощадный".

После распада СССР подавляющее большинство евреев уехали из России в США, Израиль и Евросоюз.

Евреи в своей массе умнее русских и без них Россия резко поглупела.

Один факт, что русские терпят в качестве главы государства интеллектуальных ничтожеств вроде Ельцина и Путина есть мрачное подтверждение этого.

Другое подтверждение того же самого, есть то, что русские, которых Салтыков-Щедрин называл "головотяпами из города Глупова", уже 30 лет не могут понять, почему распался СССР и исчез советский социализм.

Когда им объясняешь долго и сложно - они не понимают, когда им объясняешь коротко и просто - они не верят.

Вся российская оппозиция - это скопище недоумков.

Еще большее скопище недоумков - российская бюрократия во главе с Путиным.

Интеллектуальный уровень российского общественного самосознания без евреев опустился до уровня африканских стран.

Программа РСДРП, в составлении которой принимали участие евреи Троцкий, Мартов, Дан, Либер и другие, - это шедевр мысли и духа по сравнению с программами современных российских политических партий.

В известном фильме "Маленькая Вера" есть эпизод, как негритенок с сопливым носом, открыв рот, смотрит мультфильм:

"Маленькие дети!

Ни за что на свете

Не ходите в Африку гулять! В Африке акулы,

В Африке гориллы,

В Африке большие крокодилы.

Будут вас кусать!"

Это мне напоминает, как русский народ 30 лет слушает Ельцина и Путина.

Страна, в которой миллионерами становятся на сдаче металлолома от уничтоженных заводов, обречена на крах.