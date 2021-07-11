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Московский листок

Будет ли без евреев революция в России?

Опубликовано 11.07.2021 автором Сергей Бойцов в разделе комментариев 5

революция рф
Будет ли без евреев революция в России?

"...Еврейство представляет собой посредническое звено между врагом в нашем тылу и Красной Армией.

Гораздо сильнее, чем в Европе, они удерживают все ключевые позиции в политическом руководстве и администрации, коммерции и торговле и являются зачинщиками всех беспорядков и бунтов.

Солдат должен понимать необходимость жестокого наказания еврейства - носителя самого духа большевистского террора. Это также необходимо для того, чтобы пресечь в зародыше все попытки восстаний, которые в большинстве случаев организованы евреями."

Приказ.

Эрих фон Манштейн.

20 ноября 1941 года.

 

Манштейн был солдафоном и пересказывал в своем приказе идеи Адольфа Гитлера.

Школьный двоечник и ефрейтор, контуженный химическим снарядом, Адольф Гитлер был дураком, но иногда и дурак дельное скажет.

Надо откровенно признать, что без евреев Русской революции бы не было - был бы "русский бунт, бессмысленный и беспощадный".

После распада СССР подавляющее большинство евреев уехали из России в США, Израиль и Евросоюз.

Евреи в своей массе умнее русских и без них Россия резко поглупела.

Один факт, что русские терпят в качестве главы государства интеллектуальных ничтожеств вроде Ельцина и Путина есть мрачное подтверждение этого.

Другое подтверждение того же самого, есть то, что русские, которых Салтыков-Щедрин называл "головотяпами из города Глупова", уже 30 лет не могут понять, почему распался СССР и исчез советский социализм.

Когда им объясняешь долго и сложно - они не понимают, когда им объясняешь коротко и просто - они не верят.

Вся российская оппозиция - это скопище недоумков.

Еще большее скопище недоумков - российская бюрократия во главе с Путиным.

Интеллектуальный уровень российского общественного самосознания без евреев опустился до уровня африканских стран.

Программа РСДРП, в составлении которой принимали участие евреи Троцкий, Мартов, Дан, Либер и другие, - это шедевр мысли и духа по сравнению с программами современных российских политических партий.

В известном фильме "Маленькая Вера" есть эпизод, как негритенок с сопливым носом, открыв рот, смотрит мультфильм:

"Маленькие дети!

Ни за что на свете

Не ходите в Африку гулять! В Африке акулы,

В Африке гориллы,

В Африке большие крокодилы.

Будут вас кусать!"

Это мне напоминает, как русский народ 30 лет слушает Ельцина и Путина.

Страна, в которой миллионерами становятся на сдаче металлолома от уничтоженных заводов, обречена на крах.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Блтлбтбтлбб написал 11.07.2021 10:47
и?
Идиот, - че ты сказать-то хотел, а?
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(без названия)
Длтлдтлдтлд написал 11.07.2021 10:45
"мрачное подтверждение" Русского "терпения" - генная память Нации об реализации на практике спитча лейбы троцкого об "сыновьях аптекарей и часовых дел мастеров"
НО!
"МЫ не злопамятные, просто - злые, и память у НАС хорошая."
причоммм
чем окончательное будет позже, тем оно будет более окончательным
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(без названия)
Длтдлтдтдтд написал 11.07.2021 10:41
милок, ты про 282 слышал?
эт нащщот "евреи в своей массе умнее русских"
...
Губермана четай, пенег обрыганый
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(без названия)
Блтблтлбилб написал 11.07.2021 10:39
по мере
Какой "Русской революции"????? - Великой Племенной от 17-го г.? или Судьбоносной ЖидоКагебешной?
...
и эта, адик с фельдом оперировали биомассой(типо аффтор) - тут умничать нинада, - нипаймут-с
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(без названия)
Ждьжьжьдодж написал 11.07.2021 10:33
сходу, нч, - будет Национально-Освободительное Восстание, как пролог Русской Национальной Революции
есссстессственнно, оная неизбежно станет и общесоциальной, ибо сие будет закономерно
касательно племенных паразитариев, то им пора: есть время скрижалей и есть время пыли на ветру, в т.ч - космической на солнечном
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