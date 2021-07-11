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Московский листок

Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве. В очередной раз...

Опубликовано 11.07.2021 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве. В очередной раз...

«Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости», — сообщил он.

Интересно, что значит «можно сказать»?

По его же словам, цифры снижения заболеваемости «сами по себе» мало что говорят, так как число пациентов с тяжелым течением COVID-19 большое: около 1,7 тыс. в день.

А слова Собянина что-нибудь означают? Ну там в смысле понимания, что хотел сказать?

Умерло за прошедшие сутки 108 человек, вчера было 109. Это снижение? Это у них статистика такая?

 



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