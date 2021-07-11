Депутаты-капиталисты не в восторге от обеспечения жильем всех нуждающихся

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду и МВД создать реестр бездомных, проработать возможность ставить их в очередь на получение жилья, а также обеспечить их медпомощью.

Но в парламенте отнеслись к этой инициативе без восторга.

- Предоставить жилье каждому бездомному нереально, - считает депутат Нилов, ведь в России и так огромные очереди на получение жилья среди других соцкатегорий граждан.

Скепсис высказала и депутат Святенко.

Хотя то, что в богатейшей стране мира есть бездомные – это явно «достижение» нынешней власти. В СССР проблемы бездомных не было, они появились только с развитием рыночных отношений в стране.

Хотя на самом деле бессмысленного жилья построено настолько много, что вместе с проблемой бездомных параллельно стоит вопрос пустующего жилья.

И классическое «отобрать и поделить» выглядит совсем не ужасно. Нет, речь не идет о квартирах граждан, которые пустуют в силу каких-то жизненных обстоятельств. Но возведена прорва так называемого «инвестиционного жилья» - отличная, пригодная к заселению жилплощадь просто стоит и ждет своего часа на рынке.

Ну так поселите там нуждающихся, вы же власть… Нет денег в бюджете? Ну так введите жилищный заем для владельцев миллионов квадратных метров…

Жилье же инвестиционное? Ну так что ж лучше, чем инвестиции в государственные обязательства? А что?

А.Б.