Военная кампания Австралии в Афганистане подошла к концу

Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Питер Даттон телеканалу Sky News.

По его словам, за прошедшие 20 лет в стране находилось более 39 тысяч австралийских военнослужащиж.

Мне цифра показалась неожиданной. Где Афган, а где кенгуру. А так вполне сопоставимо в размерами советского военного присутствия.

Но СССР, граничивший тогда с Афганистаном, вел войну собственными силами, не привлекая войск стран Варшавского договора, Польшу, ГДР (была такая страна), Венгрию…

А США затащили в Афганистан всех, кого могли, даже Украину одно время.

Результат, как видим, сходный. Только правительство Наджибуллы удерживалось еще 2,5 года после ухода «шурави», а талибы захватили уже половину Афганистана еще до официального выхода НАТО.

Ну и самая большая неприятность – Австралия на отдельном континенте, до нее талибы в резиновых галошах еще долго не доберутся. А вот от границы на Памире для проникновения из Афганистана никаких естественных преград нет до самой реки Урал…

И о чем бы не договаривались, в нарушение закона, сегодня в Москве с организацией, запрещенной на территории РФ, среднеазиатские постсоветские режимы посыплются как карточный домик при первом же дуновении ветра с юга.

А.Б.