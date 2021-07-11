Энтомологическое общество США подберет новые имена "цыганскому мотыльку"

(анг. Gypsy Moth — Lymantria dispar) и «цыганскому муравью» (анг. Gypsy Ant — Aphaenogaster araneoides), так как считает эти названия оскорбительными.

«Использование прежнего названия Lymantria dispar действительно нанесло цыганскому народу большую боль», — заявил исполнительный директор организации Крис Стелциг.

Ранее правнук британской писательницы Агаты Кристи переименовал французское издание ее детективного романа «Десять негритят». В октябре 2020 года роман вышел во Франции под новым названием — «Их было десять» (Ils étaient 10).

Франция была одной из последних стран в мире, где роман Кристи выходил под названием, теперь многими считающимся оскорбительным.

Из "Приключений Тома Сойера" убрали неполиткорректные слова. В "Приключениях Гекльберри Финна" неполиткорректные слова и выражения употребляются 219 раз, в новых изданиях уже не встречаются…

Ну теперь вот и до бабочек с муравьями добрались…