Подразделения военных сил Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили режим тишины в зоне ответственности Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Украинские военные обстреляли из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и подствольных гранатометов ГП-25 территорию районов Первомайска, сел Санжаровка, Калиновка и Желобок», — говорится в сообщении.

Это к тому, что всего в 800 километрах к югу от Москвы, совсем другая жизнь. Совсем рядом. Во время утреннего обстрела не убили никого? Хорошо день прошел…