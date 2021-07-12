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Московский листок

Выбросили из звания приличного человека

Опубликовано 12.07.2021 автором Анцелович Леонид в разделе комментариев 0

яблоко явлинский
Выбросили из звания приличного человека

В Москве на ул. Пятницкая, д. 31 у дверей Федерального отделения партии ЯБЛОКО, собралась толпа зевак.

— Снимите шляпы, — предложил ведущий спикер Государственной Думы, ликуя, — обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела одного очень известного человека.

Он не ошибся. Не успели еще замолкнуть ропот поклонников популярного политика-экономиста, как из широко открывшихся дверей офиса показались два мужчины в черных костюмах. Они несли тело некогда председателя популярной партии. Один держал его за руки, а другой за ноги.

— Прах покойного, — комментировал один из соратников политика, — был вынесен на руках близкими и друзьями.

Крепкие мужики вытащили экс-главу партии на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Григорий Алексеевич молчал, покорно глядя в синее небо.

— После непродолжительной гражданской панихиды... — начал было ведущий церемонии. И в ту же самую минуту крепкие мужчины, придав телу недавнего народного любимца достаточный размах и инерцию, выбросили его из звания приличного человека..

— ... Тело было предано земле, — закончил репортаж ведущий.

Явлинский шлепнулся на землю, как жаба. Но быстро поднялся и, кренясь на бок, с невероятной быстротой побежал в сторону Кремля.



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