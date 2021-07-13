Зарплатный парадокс в России заключается в том, что народ жалуется на низкие зарплаты, а статистика фиксирует их ежегодный значительный рост, например, в 2020 г. средний размер зарплат вырос на 9,5%.

Это противоречие капитализма, которое заключается в том, что рост зарплат сопровождается увеличением зарплатного неравенства, когда высокими темпами растут зарплаты у небольшой части трудящихся, в то время как у миллионов она может даже снижаться в номинальном выражении.

Рост зарплат является главной бедой экономики России. Этот рост ложится на себестоимость продукции и вызывает повышение цен. Рост зарплат опережает рост физического производства, который составляет в 1-2%, что вызывает инфляцию. Выплаты всех зарплат проходят через межбанковские кредиты, что повышает ключевую ставку. Вот источник бедности в России и низкой прибыльности не только малых предприятий, но и бизнеса в целом.

Парадокс заключается и в том, что оплачивают банковские кредиты именно низкооплачиваемые трудящиеся. Средняя рентабельность активов по отраслям, прибыльность бизнеса, составила в 2020 г. 4,6%, средняя ключевая ставка 5,25%, значит бизнес в целом не может пользоваться банковскими кредитами, поэтому оплата банковского кредита приходится на физических лиц, на его низкооплачиваемую часть, которая вынуждена покупать в кредит то, что высокооплачиваемые покупают без затрат на стоимость кредита, внося всю сумму сразу.

Единственное средство ликвидировать бедность и разрушение бизнеса в России – остановить рост зарплат и ликвидировать зарплатное неравенство государственным законом. Чтобы власть пошла на такую реформу, она должна быть высказана власти общенародным требованием.