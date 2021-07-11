Обзор новостей: Правительство поощряет ковид-диссидентов? Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Правительство поощряет ковид-диссидентов, чтобы скрыть дефицит вакцин https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Аппеляционный суд признал принудительную вакцинацию незаконной 3 Малому бизнесу кредиты не нужны 4 Эта музыка будет вечной… 5 Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Депутаты-капиталисты не в восторге от обеспечения жильем всех нуждающихся 7 Подразделения военных сил Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили режим тишины 8 Энтомологическое общество США подберет новые имена «цыганскому мотыльку» - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас. - Подписывайтесь на дружественный канал ГлавТема Народ: https://www.youtube.com/channel/UCtro...



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