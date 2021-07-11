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Московский листок

Обзор новостей: Правительство поощряет ковид-диссидентов?

Опубликовано 11.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Правительство поощряет ковид-диссидентов, чтобы скрыть дефицит вакцин

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Аппеляционный суд признал принудительную вакцинацию незаконной

3 Малому бизнесу кредиты не нужны

4 Эта музыка будет вечной…

5 Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве

https://forum-msk.org/material/news/1...

6 Депутаты-капиталисты не в восторге от обеспечения жильем всех нуждающихся

7 Подразделения военных сил Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили режим тишины

8 Энтомологическое общество США подберет новые имена «цыганскому мотыльку»

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