Обзор новостей: Правительство поощряет ковид-диссидентов?

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Правительство поощряет ковид-диссидентов, чтобы скрыть дефицит вакцин
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Аппеляционный суд признал принудительную вакцинацию незаконной
3 Малому бизнесу кредиты не нужны
4 Эта музыка будет вечной…
5 Собянин заявил о преодолении пика заболеваемости COVID-19 в Москве
https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Депутаты-капиталисты не в восторге от обеспечения жильем всех нуждающихся
7 Подразделения военных сил Украины за прошедшие сутки пять раз нарушили режим тишины
8 Энтомологическое общество США подберет новые имена «цыганскому мотыльку»
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