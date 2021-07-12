Ричард Брэнсон открыл эру дешевой космонавтики

Корабль Unity компании Virgin Galactic с ее владельцем британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и другими членами экипажа благополучно вернулся на Землю, после отделения от самолета-носителя Unity самостоятельно поднялся на высоту около 100 километров, достигнув границы космоса, где экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат приступил к снижению и вскоре совершил посадку на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико.

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Ну, суборбитальный полет... С точки зрения теории и практики воздухоплавания, достижение невеликое. Разве что все компоненты комплекса вернулись на землю и готовы к повторному использованию.

С точки зрения бизнеса, наверно, круто! Можно теперь возить миллиардеров на границу космоса: "Глякось, Вань, звездей-то сколько!"

Вероятно, в каком-то обозримом будущем мощности двигателей хватит, и чтобы вывести с разгонного самолета аппарат на орбиту. Идея орбитального самолета бродит давно, но пока в полной мере не осуществлена никем. Так, чтоб сколько взлетело, столько и приземлилось.

Получается не только экономичней, но и, видимо, безопасней - никаких тебе ракет, аварий на старте и прочего. Самолет, чо... Космодромов опять же не требуется.

Но вот что нам с того?

Хотя военные должны биться в оргазме. Ну прикиньте, если такая штука сможет выводить что-то на орбиту. Где-то на Оклахомщие, с обычного аэродрома взлетает большой самолет, где-то от него отделяется орбитальный аппарат - и вот невидимый и незамеченный он встает на боевое дежурство. 100 километров до любой наземной цели - для ракеты ничтожное расстояние.

Над каждой нашей пусковой шахтой теоретически можно подвесить на орбите "боевую звезду", которая будет готова в любой момент...

И что на сей счет думает признанный герой Твиттера Рогозин? И думает ли?..

А.Б.