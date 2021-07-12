Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Знаете ли вы, сколько процентов территории России занимает вечная мерзлота?

Опубликовано 12.07.2021 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
Знаете ли вы, сколько процентов территории России занимает вечная мерзлота?

Знаете ли вы, сколько процентов территории Российской Федерации занимает вечная мерзлота?  60%. И пока такой холодильник, консервирующий наследие палеолита, будет существовать, нескончаемы будут охотники за мамонтом -  промысловики, учёные, спекулянты, просто любопытствующие энтузиасты. 

Промысловиков интересуют бивни    -  их покупают по 20 тысяч рублей килограмм, нашёл бивень в 40-45 килограмм    -  положил в карман 800 тысяч, годовую зарплату рабочего.  Учёные и романтики ищут останки с тёплой кровью и  живыми клетками   -  кто первый клонирует мамонта, получит Нобеля. 

«Мамонтовой лихорадке» уже посвящена целая линейка фильмов, самый серьёзный из которых    -  «Генезис 2.0» швейцарца Кристиана Фрая и нашего ВГИКовца из Якутии Максима Арбугаева.  Не осталась в стороне и бельгийская документалистка Лисбет де Солер    -   но если «Генезис 2.0» ближе к научно-популярному кино, то «Мамонт» (второе название   -  «Хольгут», что тоже мамонт, только по-якутски)    -  всё-таки больше поэтический гимн природе, причудливый сплав роуд-муви, видового фильма и докуфикшна, обильно сдобренный якутской мифологией и фольклором.  Для де Солер важнее не научная, а поэтическо-мистическая составляющая:  фильм начинается со сказок и сказаний о том, как боги не взяли мамонта в Ноев Ковчег, и он остался в людских воспоминаниях.  Закадровый голос, рассказывающий что-то на непонятном якутском языке, космогонические рисунки в якутских пещерах,  -  если для Фрая и Арбугаева  мамонт   -  предмет международных поисков и научных исследований, то для бельгийки де Солер   -  всё же достояние якутского народа. Лишь буквально несколько секунд фильма посвящены собственно научной части всей истории   -   мелькают собачки в сеульской лаборатории в руках южнокорейского генетика:  Лисбет уверяет, что ездила в Сеул ради этих нескольких секунд, мне же эти кадры показались знакомыми по другим фильмам, ну да ладно.

Перед нами   - две параллельные сюжетные линии. Городской мальчишка Ким под руководством старшего брата, опытного охотника Романа, пытается отыскать дикого оленя в тундре.  Но с дикими оленями нынче напряжёнка   -  попадаются одни пастухи со стадами одомашненных, и мальчик уже сомневается, а не перевелись ли дикие олени вовсе. Апелляция к силам природы и сверхъестественному («Когда едешь куда-то на своей лодке, нужно сделать подношение духу Луны») результата не даёт.  В то же время якутский ученый Семён Григорьев (он же был героем фильма «Генезис 2.0», но, к  моменту выхода фильма де Солер, к сожалению, скончался от ковида)  бредёт по лесам, холмам и пещерам в поисках останков мамонта   -  нисколько не преувеличу, если скажу, что за кусочками мамонтовой плоти и бивней ему приходится нагибаться чаще, чем грибнику в лесу за грибами.   Опытный, намётанный глаз Григорьева на раз-два, буквально с одного взгляда на позвонок или любую другую костяшку отличает мамонта от лошади, бизона и носорога   -   по этим находкам легко понять, что много тысяч лет назад якутский ландшафт выглядел совсем по-другому. Мамонтову плоть небрезгливый Григорьев пробует на вкус, рассказывая историю, уже знакомую нам по фильму «Генезис 2.0», как 5 лет назад вёз в Сеул мамонтёнка, найденного в Малом Ляховском, пока сражались с тамошней бюрократией и ждали разрешения на клонирование, плоть окислилась и из мягкой стала деревянной. Если всё-таки клонировать удастся, то нового мамонта назовут Яной  -  в честь реки, на берегу которой родился Григорьев.  

Фикшн де Солер использует, чтобы насытить повествование поэзией   -  так, «случайный» попутчик, которого подвозит Григорьев, нараспев читает Олонхо, а всё так же «случайно» встреченный  лесник  рассказывает братьям про великана-людоеда Алаа Могуса   -  глаз это не режет, ибо вполне органично вплетается в ткань фильма.  И ещё один важнейший культурный феномен, без которого обойтись нельзя    -  советский мультик «Мама для мамонтёнка», который братья смотрят в своей лесной избушке.

Лисбет де Солер снимала своё кино почти 7 лет, поселившись в якутской семье.  Если рассматривать её ленту в контексте всего ряда киноработ о поисках пригодного для клонирования мамонта, то можно упрекнуть её во вторичности и поверхностности, но если оценивать «Мамонта» именно как знакомство с самобытной северной культурой, то получаем уникальный опыт погружения.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Не пора ли заменить лидера "Яблока" на Навального?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Правительство поощряет ковид-диссидентов?
Обзор новостей: Правительство поощряет ковид-дисси...
11.07.2021
О необходимых выборных соглашениях оппозиции
О необходимых выборных соглашениях оппозиции
10.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дорогостоящее лечение стало недоступно (1)
Забыли двух стариков в расселенном по реновации доме (0)
Народ требует заменить Явлинского на Навального во главе "Яблока" (0)
Знаете ли вы, сколько процентов территории России занимает вечная мерзлота? (0)
Выбросили из звания приличного человека (6)
Ричард Брэнсон открыл эру дешевой космонавтики (5)
Обзор новостей: Правительство поощряет ковид-диссидентов? (0)
Во время утреннего обстрела не убили никого? Хорошо день прошел… (2)
Энтомологическое общество США подберет новые имена "цыганскому мотыльку" (5)
Военная кампания Австралии в Афганистане подошла к концу (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: У Коммунистов России в гостях
Дарья Митина Дарья Митина: Бесит
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Депутаты-капиталисты не в восторге от обеспечения жильем всех нуждающихся
Дарья Митина Дарья Митина: У нас на раёне
Дарья Митина Дарья Митина: Из последних новостей
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss