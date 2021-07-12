Знаете ли вы, сколько процентов территории России занимает вечная мерзлота?

Знаете ли вы, сколько процентов территории Российской Федерации занимает вечная мерзлота? 60%. И пока такой холодильник, консервирующий наследие палеолита, будет существовать, нескончаемы будут охотники за мамонтом - промысловики, учёные, спекулянты, просто любопытствующие энтузиасты.

Промысловиков интересуют бивни - их покупают по 20 тысяч рублей килограмм, нашёл бивень в 40-45 килограмм - положил в карман 800 тысяч, годовую зарплату рабочего. Учёные и романтики ищут останки с тёплой кровью и живыми клетками - кто первый клонирует мамонта, получит Нобеля.

«Мамонтовой лихорадке» уже посвящена целая линейка фильмов, самый серьёзный из которых - «Генезис 2.0» швейцарца Кристиана Фрая и нашего ВГИКовца из Якутии Максима Арбугаева. Не осталась в стороне и бельгийская документалистка Лисбет де Солер - но если «Генезис 2.0» ближе к научно-популярному кино, то «Мамонт» (второе название - «Хольгут», что тоже мамонт, только по-якутски) - всё-таки больше поэтический гимн природе, причудливый сплав роуд-муви, видового фильма и докуфикшна, обильно сдобренный якутской мифологией и фольклором. Для де Солер важнее не научная, а поэтическо-мистическая составляющая: фильм начинается со сказок и сказаний о том, как боги не взяли мамонта в Ноев Ковчег, и он остался в людских воспоминаниях. Закадровый голос, рассказывающий что-то на непонятном якутском языке, космогонические рисунки в якутских пещерах, - если для Фрая и Арбугаева мамонт - предмет международных поисков и научных исследований, то для бельгийки де Солер - всё же достояние якутского народа. Лишь буквально несколько секунд фильма посвящены собственно научной части всей истории - мелькают собачки в сеульской лаборатории в руках южнокорейского генетика: Лисбет уверяет, что ездила в Сеул ради этих нескольких секунд, мне же эти кадры показались знакомыми по другим фильмам, ну да ладно.



Перед нами - две параллельные сюжетные линии. Городской мальчишка Ким под руководством старшего брата, опытного охотника Романа, пытается отыскать дикого оленя в тундре. Но с дикими оленями нынче напряжёнка - попадаются одни пастухи со стадами одомашненных, и мальчик уже сомневается, а не перевелись ли дикие олени вовсе. Апелляция к силам природы и сверхъестественному («Когда едешь куда-то на своей лодке, нужно сделать подношение духу Луны») результата не даёт. В то же время якутский ученый Семён Григорьев (он же был героем фильма «Генезис 2.0», но, к моменту выхода фильма де Солер, к сожалению, скончался от ковида) бредёт по лесам, холмам и пещерам в поисках останков мамонта - нисколько не преувеличу, если скажу, что за кусочками мамонтовой плоти и бивней ему приходится нагибаться чаще, чем грибнику в лесу за грибами. Опытный, намётанный глаз Григорьева на раз-два, буквально с одного взгляда на позвонок или любую другую костяшку отличает мамонта от лошади, бизона и носорога - по этим находкам легко понять, что много тысяч лет назад якутский ландшафт выглядел совсем по-другому. Мамонтову плоть небрезгливый Григорьев пробует на вкус, рассказывая историю, уже знакомую нам по фильму «Генезис 2.0», как 5 лет назад вёз в Сеул мамонтёнка, найденного в Малом Ляховском, пока сражались с тамошней бюрократией и ждали разрешения на клонирование, плоть окислилась и из мягкой стала деревянной. Если всё-таки клонировать удастся, то нового мамонта назовут Яной - в честь реки, на берегу которой родился Григорьев.



Фикшн де Солер использует, чтобы насытить повествование поэзией - так, «случайный» попутчик, которого подвозит Григорьев, нараспев читает Олонхо, а всё так же «случайно» встреченный лесник рассказывает братьям про великана-людоеда Алаа Могуса - глаз это не режет, ибо вполне органично вплетается в ткань фильма. И ещё один важнейший культурный феномен, без которого обойтись нельзя - советский мультик «Мама для мамонтёнка», который братья смотрят в своей лесной избушке.



Лисбет де Солер снимала своё кино почти 7 лет, поселившись в якутской семье. Если рассматривать её ленту в контексте всего ряда киноработ о поисках пригодного для клонирования мамонта, то можно упрекнуть её во вторичности и поверхностности, но если оценивать «Мамонта» именно как знакомство с самобытной северной культурой, то получаем уникальный опыт погружения.