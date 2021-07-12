Народ требует заменить Явлинского на Навального во главе "Яблока"

- В связи с разгоном ФБК его лидер Навальный остался без партии, а "Яблоко" без лидера, - сообщил нам с Канарских островов глава Продюсерского центра Александра Краснова – Александр Краснов. - Предлагаю Навального в лидеры "Яблока" и все в оппозиции будут довольны.
Александр Краснов: «Прозондировал мнение оппозиционной элиты насчёт некого информационного действа, не сползая с дивана, которое выводит из длительного уныния наших сторонников.
Предлагаю, по существу, массовый опрос оппозиции на необычную тему: «А не заменить ли лидера Яблока на Навального». Он моложе, смелее, популярнее, радикальнее, талантлив в инфовойнах.
Урона партии нанести не может, потому что сидит в тюрьме. Выйдет- можно и заменить.
Такой опрос с хорошим ответом дает партии процентов пятнадцать на ближайших выборах и шанс освободить Алексея.
Как мы любим - не сходя с дивана и без дубинок. Все-таки в век цифры живем.
Законные результаты за трое суток получим без пеньков и избиркомов (это ж не Конституция). Как идея?»
Ну, собственно, на вопрос «Как идея?» должны ответить избиратели, для чего мы запустили опросы на ФОРУМе.мск и канале «Социал За».
https://forum-msk.org/votes/blank.html?voteid=17286471
На ФОРУМе.мск результат 18:2, соответственно, за и против.
На «Социал За»: на вопрос: «Не пора ли заменить лидера "Яблока" на Навального?» решили ответить 2 600 респондентов.
- Я за замену Явлинского на Навального - 91 %
- Я против замены Явлинского на Навального - 9 %
В общем, сопоставимые значения. Примерно один к десяти.
Теперь вопрос к «Яблоку»: готовы исполнить волю народа или так и будете цепляться за флажки, которыми вас огородили в кремле?
А.Б.
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Ждьджьджьд написал 12.07.2021 09:37
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Политическая партия - не структура-предприятие-ао и т.д., - это коллективное осознанно-социальное, в динамике его реализации.
у Лешика есть партия, кто не верит - спроси у полицаев
причем! - этой партии абспох на кого в конечном счете сам Лешик работает - знамя/икона леххко меняюццо по мере амортизации, главное для лешиковой партии - Цель
она общеизвестна, общепонятна и общепринята человеками разумными "этой страны" - принята до уровня "Национальный Императив"
Крон-принц Пафнутий Кирды написал 12.07.2021 09:37
Закончится это уголовными делами против новых руководителей Яблоко и будут оне приподнимать мошонку сами знаете где. А народ продолжит жрать шашлындос и бухать пивасик с водяркой подымливая ганджубасом.