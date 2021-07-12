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Московский листок

Забыли двух стариков в расселенном по реновации доме

Опубликовано 12.07.2021 в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Забыли двух стариков в расселенном по реновации доме

В Москве по ул 9 Парковая, дом 70, корпус 2.

Один из них инвалид с ампутированными ногами ( в июне месяце он похоронил сына).  Вторая — пенсионерка 70 лет, ветеран труда, с двусторонним коксартрозом и ходунками ( в июле месяце похоронила брата).

Обращения в Управу Сев. Измайлово помощь оказать не могут ( ни компетенций, ни полномочий). Пеняют на  ДГИ г Москвы.

ДГИ на запросы не отвечает, а только присылает письма, которые с трудом находят адресата. Почтовых ящиков-то нет, и приходится искать в куче мусора извещения о заказных письмах.

Ответ от всех один: «Ждите!»

Ждут! Ждут уже смерти.

Почтовых ящиков нет, воды нет, информации нет, предлагают им обзавестись смартфонами и оплату квартир производить через госуслуги.  Потому что почту доставлять без почтовых ящиков в опустевших домах никто не хочет.

Они тихо умирают оставленные без человеческих условий. В опустевшем доме, с вещами в коробках, готовые к переезду. 

В 100 метрах от них стоит дом с водой, почтовыми ящиками, лифтами и другими удобствами. Но не для них стоит…



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