Забыли двух стариков в расселенном по реновации доме

В Москве по ул 9 Парковая, дом 70, корпус 2.
Один из них инвалид с ампутированными ногами ( в июне месяце он похоронил сына). Вторая — пенсионерка 70 лет, ветеран труда, с двусторонним коксартрозом и ходунками ( в июле месяце похоронила брата).
Обращения в Управу Сев. Измайлово помощь оказать не могут ( ни компетенций, ни полномочий). Пеняют на ДГИ г Москвы.
ДГИ на запросы не отвечает, а только присылает письма, которые с трудом находят адресата. Почтовых ящиков-то нет, и приходится искать в куче мусора извещения о заказных письмах.
Ответ от всех один: «Ждите!»
Ждут! Ждут уже смерти.
Почтовых ящиков нет, воды нет, информации нет, предлагают им обзавестись смартфонами и оплату квартир производить через госуслуги. Потому что почту доставлять без почтовых ящиков в опустевших домах никто не хочет.
Они тихо умирают оставленные без человеческих условий. В опустевшем доме, с вещами в коробках, готовые к переезду.
В 100 метрах от них стоит дом с водой, почтовыми ящиками, лифтами и другими удобствами. Но не для них стоит…
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