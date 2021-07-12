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Московский листок

Дорогостоящее лечение стало недоступно

Опубликовано 12.07.2021 в разделе комментариев 1

путин экономика росстат минэкономики
Дорогостоящее лечение стало недоступно

Решение властей по остаточному принципу оплачивать из средств обязательного медстрахования (ОМС) химиотерапию на основе дорогих препаратов, не вошедших в перечень жизненно важных, привело к сокращению закупок таких лекарств на 67%.

В ряде регионов, включая Ивановскую, Мурманскую области и Чечню, полностью перестали приобретать, в частности, торизел и абраксан для лечения агрессивных форм рака. В результате пациентам приходится самим оплачивать лечение, стоимость которого может превышать 200 тыс. руб.

В январе—июне 2020 года, когда лечение этими препаратами покрывалось тарифом ОМС, операторы госзаказа потратили на них менее 2 млрд руб.

В итоге из оборота исключены около 60 схем лечения онкозаболеваний по ОМС.

При этом деньги в стране есть, как есть и очевидный рост онкологии.

Я напомню, что только в Москве в конце весны 187 миллиардов рублей допдоходов бюджета были направлены на «ускорение строительства». А зачем покойникам ускоренное строительство? Может, лучше было выделить из 187 миллиардов – 2 миллиарда на лекарства от рака?

***

В прошлом году пандемия COVID-19 нанесла российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн рублей.

Об этом стало известно из доклада Роспотребнадзора, в котором оценивается состояние санитарно-эпидемиологического благополучия российского населения.

- прямые затраты на лечение заболевших в стационарах были около 183 млн рублей.

- Итоговые затраты на тестирование составили 108 миллиардов,

- 515 миллиардов из бюджета власти выделили на некоторые выплаты населению и предприятиям в качестве прямой поддержки.

- 189,4 млрд рублей ушло на медпомощь заболевшим.

В Роспотребнадзоре объяснили, что выделенные здравоохранению средства были предназначены для возведения стационаров, переквалификации больниц, на производство средств индивидуальной защиты и другие цели.

Росстат сообщил, что в прошлом году падение экономики страны было максимальным за 11 лет.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
хлопуша написал 12.07.2021 09:36
Обращение Председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова
Уважаемые москвичи!
В эти тяжелые дни стремительного распространения индийского штамма короновирусной инфекции в Москве и области, я призываю вас сделать все, что в ваших силах, чтобы остановить беду!
Страшные подробности о беспощадности и коварстве нового агрессивного штамма этого вируса, поступающие в Общественную палату, заставляют выступить с призывом к Великой мобилизации!
Мы можем выстоять, проявив коллективный разум и солидарность, понимание и взаимную поддержку!
Успех в борьбе придет не от запретов и локдаунов, а от обуздания собственных желаний! Не ходить в многолюдные места, не потому что запрещено, а потому что очень опасно!
Носите маску везде, где рядом люди!
И вакцинируйтесь любой подходящей вам вакциной, как можно скорее!
Современная наука не имеет ответов на все возникающие в наших головах вопросы и сомнения! В этих условиях лучше всего полагаться на здравый смысл! Сидите дома!
Верю в разум москвичей!
Выиграем эту битву!
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