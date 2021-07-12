Дорогостоящее лечение стало недоступно

Решение властей по остаточному принципу оплачивать из средств обязательного медстрахования (ОМС) химиотерапию на основе дорогих препаратов, не вошедших в перечень жизненно важных, привело к сокращению закупок таких лекарств на 67%.

В ряде регионов, включая Ивановскую, Мурманскую области и Чечню, полностью перестали приобретать, в частности, торизел и абраксан для лечения агрессивных форм рака. В результате пациентам приходится самим оплачивать лечение, стоимость которого может превышать 200 тыс. руб.

В январе—июне 2020 года, когда лечение этими препаратами покрывалось тарифом ОМС, операторы госзаказа потратили на них менее 2 млрд руб.

В итоге из оборота исключены около 60 схем лечения онкозаболеваний по ОМС.

При этом деньги в стране есть, как есть и очевидный рост онкологии.

Я напомню, что только в Москве в конце весны 187 миллиардов рублей допдоходов бюджета были направлены на «ускорение строительства». А зачем покойникам ускоренное строительство? Может, лучше было выделить из 187 миллиардов – 2 миллиарда на лекарства от рака?

***

В прошлом году пандемия COVID-19 нанесла российской экономике ущерб в размере почти 1 трлн рублей.

Об этом стало известно из доклада Роспотребнадзора, в котором оценивается состояние санитарно-эпидемиологического благополучия российского населения.

- прямые затраты на лечение заболевших в стационарах были около 183 млн рублей.

- Итоговые затраты на тестирование составили 108 миллиардов,

- 515 миллиардов из бюджета власти выделили на некоторые выплаты населению и предприятиям в качестве прямой поддержки.

- 189,4 млрд рублей ушло на медпомощь заболевшим.

В Роспотребнадзоре объяснили, что выделенные здравоохранению средства были предназначены для возведения стационаров, переквалификации больниц, на производство средств индивидуальной защиты и другие цели.

Росстат сообщил, что в прошлом году падение экономики страны было максимальным за 11 лет.

А.Б.