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Московский листок

Обзор новостей: Народ требует заменить Явлинского на Навального

Опубликовано 12.07.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1 Народ требует заменить Явлинского на Навального во главе «Яблока»

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2 Забыли двух стариков в расселенном по реновации доме

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3 Дорогостоящее лечение стало недоступно

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4 Ричард Брэнсон открыл эру дешевой космонавтики

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