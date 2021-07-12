Обзор новостей: Народ требует заменить Явлинского на Навального

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1 Народ требует заменить Явлинского на Навального во главе «Яблока»
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Забыли двух стариков в расселенном по реновации доме
https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Дорогостоящее лечение стало недоступно
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Ричард Брэнсон открыл эру дешевой космонавтики
https://forum-msk.org/material/news/1...
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