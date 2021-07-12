Обзор новостей: Народ требует заменить Явлинского на Навального Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1 Народ требует заменить Явлинского на Навального во главе «Яблока» https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Забыли двух стариков в расселенном по реновации доме https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Дорогостоящее лечение стало недоступно https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Ричард Брэнсон открыл эру дешевой космонавтики https://forum-msk.org/material/news/1... - Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте наши видео, это ВАЖНО для нас.



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