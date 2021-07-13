Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Александр Руцкой: Люди, не позволяйте над собой глумиться!

Опубликовано 13.07.2021 в разделе комментариев 0

Вице-президент РСФСР, Герой Советского Союза, дал большое интервью Александру Бобылеву, редактору канала "Главтема-народ".



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Не пора ли заменить лидера "Яблока" на Навального?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей: Народ требует заменить Явлинского на Навального
Обзор новостей: Народ требует заменить Явлинского ...
12.07.2021
Александр Руцкой: Люди, не позволяйте над собой глумиться!
Александр Руцкой: Люди, не позволяйте над собой гл...
13.07.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Александр Руцкой: Люди, не позволяйте над собой глумиться! (0)
Зарплатный парадокс в России (0)
Обзор новостей: Народ требует заменить Явлинского на Навального (1)
Дорогостоящее лечение стало недоступно (12)
Забыли двух стариков в расселенном по реновации доме (4)
Народ требует заменить Явлинского на Навального во главе "Яблока" (17)
Знаете ли вы, сколько процентов территории России занимает вечная мерзлота? (3)
Выбросили из звания приличного человека (14)
Ричард Брэнсон открыл эру дешевой космонавтики (13)
Обзор новостей: Правительство поощряет ковид-диссидентов? (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Почему Путин не прав в своем взгляде на украинский вопрос
Дарья Митина Дарья Митина: Людоеды гуляют по Кремлю!
Дарья Митина Дарья Митина: "А я схожу с ума, какая досада...."
Дарья Митина Дарья Митина: У Коммунистов России в гостях
Дарья Митина Дарья Митина: Бесит
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss